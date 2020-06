Barangoló: online turisztikai kiadványunk izgalmas úticélokat kínál három megyében

A nyár beköszöntére szinte kiéheztünk az élményekre, a barangolásra, amelyhez idén nagyon sokan belföldi úticélt választanak.

Az idei tavaszt meghatározó koronavírus-járvány és az azzal járó intézkedések mindenkit az otthona falai közé kényszerítettek, hiába érkezett meg a jó idő, elmaradtak a kirándulások, a szabadtéri programok… Nem csoda, hogy a nyár beköszöntére szinte kiéheztünk az élményekre, a barangolásra, amelyhez idén nagyon sokan belföldi úticélt választanak.

Barangoló kiadványunk nekik szól. Mindegy, hogy egynapos „csavargásra” készülünk, vagy egy élménydús családi hétvégével színesítenénk a nyarat, esetleg hosszabb nyaralást tervezünk a határainkon belül, Magyarország rengeteg csodás úticélt kínál, s ehhez még csak nem is kell messze mennünk: néha a közvetlen környezetünk is csodákat rejt! Kalandos túraútvonalak, műemlék templomok, lenyűgöző panorámájú kilátók, történelmi kincsekkel teli városok várják, hogy felfedezzük őket, tartalmas kikapcsolódást kínálva kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

A Barangolóban összegyűjtöttük Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye legfőbb látnivalóit és nevezetességeit, segítséget nyújtva a kirándulások megtervezéséhez. Akár autóval vágunk neki a családi kalandnak, akár kerékpárral fedeznénk fel új úticélokat, netán bakancsos turistaként a természetet hódítanánk meg, a Barangolóban biztosan találunk vonzó célpontot!

A sok-sok érdekesség nyomán feltárulnak a múlt titkai, megmutatják eddig nem ismert arcukat a közeli, alig néhány órára lévő tájak, települések. Tudta például, hogy szinte karnyújtásnyira található Közép-Európa egyik legszebb kastélyparkja? Hogy az elmúlt években számos kilátó és tanösvény épült a környező megyékben? Hogy őshonos magyar állatokat fedezhetünk fel a bivalyrezervátumban és skanzenekben? Hogy olyan különleges kiállításokon barangolhatunk, mint a cipőtörténeti gyűjtemény vagy a hintómúzeum?

Ez annál is inkább aktuális, mert a friss statisztikák szerint a magyarok fele belföldön nyaralna idén, csak 12 százalékuk tervez külföldi utazást, s egyre népszerűbbek a rövidebb, 2-3 napos utak. Ezek tökéletesek arra, hogy felfedezzük a hazai tájakat, s a legtöbbet hozzuk ki egy hosszú hétvégéből, „minivakációból”. Akkor is érdemes virtuálisan végigforgatni online kiadványunkat, ha már konkrét elképzelésünk van például egy wellness hétvége eltöltésére, hiszen a kézenfekvő turistacélpontok közelében is rengeteg a felfedeznivaló – élményből pedig sosem elég!