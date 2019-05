Magyarország nem támogatja az autóipar versenyképességének korlátozását

Magyarország nem támogatja, hogy Brüsszel az autóipar versenyképességét a környezetvédelemre hivatkozva észszerűtlenül korlátozza - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) szerdai járműipari konferenciáján Budapesten. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmet uniós szinten is a versenyképességi szempontokkal összhangban kell érvényesíteni.A kettő között - mint fogalmazott - meg lehet találni a hosszú távú egyensúlyt anélkül, hogy mindez értelmetlen beruházásokkal, erőltetett fejlesztésekkel hátráltassa a sok millió embernek munkát adó európai autóipart. Az ilyen intézkedések Magyarország autóiparát, versenyképességét és munkahelyeit is érintenék, a kormány ezért csak arányos és átgondolt intézkedéseket támogat ezen a téren is - tette hozzá.