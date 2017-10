Még az Irma hurrikánt is átvészelő irodalmi kincsre bukkantak Floridában

Hemingway 10 évesen írta a fiktív történetet. Fotó: Sandra Spanier

A fikciós útinaplót két Hemingway-kutató, Sandra Spanier és Brewster Chamberlin találta meg egy Key West-i magánarchívumban."Európába utazunk" - így kezdődik a barna füzetben vezetett napló, amelyre a két kutató májusban bukkant rá, és amelynek létezését a napokban publikálták. A füzet 1909. szeptember 8-i keltezésű írása olyan, mintha egy napló első bejegyzése lenne. A szerzője az akkor 10 éves Hemingway - számolt be a felfedezésről a The New York Times cikke alapján a The Guardian.Sandra Spanier, az angol irodalom professzora és a Hemingway Letters Project szerkesztője elmondta, hogy a gyermek Hemingway sohasem tette meg azt az utat, amiről a naplóban írt, egy kitalált útinaplóról van szó, amely azonban már magán viseli az érett író stílusának néhány vonását.

Ernest Hemingway 1924-ben Párizsban

A naplót Hemingway régi bizalmasára, szerelőjére, alkalmanként sofőrjére, Toby Bruce-ra bízta más személyes dokumentumaival együtt. Az író ugyanis saját életének legjobb krónikása lévén minden levelet, fecnit, fotót, receptet gondosan eltett, és mire 1961-ben elhunyt, rengeteg bedobozolt dokumentum gyűlt össze egyebek mellett Key Westben, Oak Parkban, Kubában és idahói otthonában, Ketchumban - idézte fel a The New York Times.Az író negyedik felesége, Mary Welsh Hemingway éveket töltött férje hagyatékának összegyűjtésével, 1962-ben Key Westbe is ellátogatott a Bruce családhoz. A náluk elraktározott dokumentumokat átvizsgálva a fontosabbakat magával vitte New Yorkba, a többit pedig otthagyta Bruce-éknak. A relikviák azóta is a Bruce család archívumában pihentek, jelenlegi tulajdonosuk Toby Bruce fia, Benjamin. A kollekcióban egyebek mellett ritka Hemingway-fotók, levelek, az író egy hajtincse és a híres fotós, Walker Evans ajándéka, 46 nyomat szerepel.Csak az utóbbi 15 évben kezdték el a gyűjteményt rendesen katalogizálni elsősorban Chamberlin ösztönzésére, aki megírta Hemingway életének és pályájának krónikáját. Az özvegy valószínűleg azért nem fedezte fel a vízpettyes naplót, mert annak fedeléből alig maradt valami.A cím nélküli elbeszélés 14 oldalt tölt meg a füzetből, amelyben versrészletek, és nyelvtani szabályok is szerepelnek. Az Írországot és Skóciát érintő fikciós utazás történetét Hemingway a szüleinek címzett levélként fogalmazta meg, így az özvegy szemében nem tűnt jelentősnek.

A két Hemingway-kutató számára is csak májusban vált világossá, hogy az író első elbeszélésére bukkantak rá, mivel Hemingway soha nem is járt azon az úton, amiről mesélt. Ez az első emlék, amelyben Hemingway "hosszasan fantáziadús elbeszélőként" mutatkozik be - hangsúlyozta Spanier.A füzetben szereplő írás nincs leosztályozva, tehát nem világos, hogy esetleg iskolai feladatként vagy saját szórakoztatására írta. Spanier szerint az is elképzelhető, hogy a St. Nicolas gyerekmagazinnak akarta elküldeni, amelynek havonta megrendezett irodalmi versenyén nővére, Marcelline is indult.Benjamin Bruce a The New York Times riportjában elmondta, hogy bár a közelmúltban pusztító hurrikán nagy károkat okozott Key Westben is, az archívum biztonságban átvészelte a vihart. A férfi arról is beszélt, hogy a gyűjtemény eladását tervezi, mert szeretné, ha olyan helyre kerülne, ahol tanulmányozni lehet.