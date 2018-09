Vízi szörnyetegről suttognak a dunaújvárosi horgászok - videó

Megtaláltuk a dunai szörnyet! – ezzel a kiírással töltött fel rejtélyes videót egy horgász a Facebook-oldalára –Perceken át bugyog valami felfelé a vízből, mintha egy gigantikus hal lenne, ami nem jön a felszínre. Zoli azt valószínűleg álmában sem gondolta, hogy sikerül vele 524 ezer embert megmozgatni, ennyien kattintottak ugyanis rá egy hét alatt.Sokan próbálták az interneten megfejteni, mi, vagy inkább ki okozhatja a folyamatos bugyborékolást a Duna dunaújvárosi szakaszán, a Pentele hídtól nem messze pár méteren keresztül. A videót csónakból rögzítő férfiaknak is volt néhány tippjük. Egyikük krokodilra szavazott, másikuk egy búvár felbukkanását várta.Az egyik helybéli komolysággal jegyezte meg: szennyvízcső miatt bugyoghat a víz, azt viszont neki sem sikerült megfejtenie, miért látszik ilyen intenzíven a víznyomás.Dualszky-Kovács István, a Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetségének alelnöke és a Rácalmási Sirály Horgász Egyesület elnöke aktív horgászként és horgászboltosként a nap huszonnégy órájából tizennyolcat biztosan vízzel és a Dunával foglalkozik. Ő is találkozott a furcsa jelenséggel, ahogy a folyón motorcsónakozott.– Érdekes környezeti jelenség ez, de mivel tudtuk, hogy hol járunk, és láttuk, hogy fölöttünk Dunaújváros ipari üzemei vannak, azt is tudtuk, hogy ez valami ipari üzemnek a medervonalba bevezetett tisztított szennyvíz kifolyójának a csöve. Természetesen, ez csak extrém alacsony dunai vízállásnál jelentkezik ilyen intenzíven – magyarázta anak a szakértő.A jelenség nem most először szúrt szemet a horgászoknak. Nyolc éve szinte pontosan ezen a szakaszon készült már egy hasonló videó. Akkor is ilyen nagy visszhangot keltett és ott is ugyanúgy látszott a Pentele híd.