Úgy tűnik Angelina Jolie és Brad Pitt békülgetnek

Az egykori sztárpár legalábbis most békülni látszik. Közös nyilatkozatban mondták ki, hogy mindketten elkötelezettek abban, hogy közösen gyógyítsák be az egymáson ejtett sebeket és újraegyesítsék a családot - írja a Nuus.hu Persze csak annyira, amennyire ez lehetséges. A válás mindenképpen megtörténik, de Jolie és Pitt is igyekszik azt csendben, rendben és békességben lezongorázni, hogy utána harmóniában és szeretetben éljenek tovább, még ha külön is.Aztán persze meglátjuk, mit hoz a jövő. Elvégre ember tervez – csak nem mindig ő végez.