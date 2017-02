Szabó Zsófi követi apja példáját

Szabó Zsófi lesz a hangja Töprillának a Hupikék Törpikék mozifilm második részében. A szőke celebet több jelölt közül választották ki és nem csak a hazai, de a külföldi forgalmazócég is őt akarta - írja a 24.hu A szinkronizálás nagyon közel áll hozzám, mondhatjuk, hogy a stúdió falai közt nőttem fel. Olyan nosztalgiám volt, amikor beléptem, beugrott az, mikor kislányként ültem, és néztem, ahogy apukám szinkronizál. Nagyon otthonosan mozgok benne, de nyilván van még mit tanulnom, hiszen az, hogy én adjam a hangom más karaktereknek, még nem nagyon fordult elő. De a munkatársak visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Úgy érzem, most apukám is büszke rám, hogy van egy olyan dolog, amit ő évekig, évtizedekig csinált, és imádta– kezdte a Blikknek Szabó Zsófi.Az egész egy varázslatos dolog, a legdurvább az, hogy így hagyok magam után valamit. Ha nagyjából 5-10 év múlva megnézi a gyerekem, akkor azt hallja, hogy az anyukája kölcsönözte a hangját Törpillának, az jó érzés. Szerencsére a férjem, Zsolt is büszke rám, és támogat.