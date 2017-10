Nagyon rossz lesz a híroldalaknak, ha ezt tényleg bevezeti a Facebook

Jól látható, hogy az újítás bevezetésével megszűntek a posztokra adott reakciók.

Márciusban kezdték tesztelni, és néhány napja azt is bejelentette a Facebook, hogy világszerte elérhetővé tették a Felfedező névre keresztelt alternatív hírfolyamot.Az újítás arra szolgál, hogy ezen a felületen olyan oldalak tartalmait jelenítse meg, amelyeket még nem követünk. Úgy tűnik azonban, emellett egy sokkal súlyosabb dolgot is tesztelnek vele - írja a hvg.hu A Mashable arról számolt be, hogy hat országban a Facebook-oldalak posztjait teljes egészében eltávolították a hírfolyamból, és ezeket a Felfedező hírfolyamban jelenítik meg. Ez az oldalak számára viszont súlyos következményekkel jár. Jól bizonyítja ezt a Filip Struhárik, a DenníkN szerkesztője és közösségimédia-kezelője által közzétett grafikon is, ami a 60 legnagyobb szlovák híroldal Facebook-oldaláról, egész pontosan az oldalakra érkező reakciók mennyiségéről készült.A világoskék mező az előző heti eredményt mutatja, a sötétkék pedig az aktuális hetit. A Facebook múlt csütörtökön vezette be a változást, ami az ábrán is tökéletesen látszódik.

A Mashable kérdésére a vállalat szóvivője azt nyilatkozta, hogy a Facebook igyekszik a felhasználók azon igényét kielégíteni, hogy több bejegyzést lássanak a barátoktól és ismerősöktől. Ennek érdekében több dolgot is ki akarnak próbálni, ennek egyik lehetséges változata, hogy a Facebook-oldalak és a felhasználók bejegyzéseit más-más hírfolyamokon jelenítsék meg - írja a lap.Azonban könnyen lehet, hogy ezzel a lépéssel igyekeznek a híroldalakat abba az irányba terelni, hogy a jövőben fizessenek azért, ha be akarnak kerülni a "hagyományos" hírfolyamba.