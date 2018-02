Nagymamaszerepre készül az egykori gyereksztár - emlékszik még rá?

Így ismerte meg a világ az Anna című sorozatban.

A kanadai színésznő elismert művész a hazájában, jobbnál jobb feladatokkal halmozzák el, miközben rendszeresen felbukkan amerikai alkotásokban is. Jellegzetes széles mosolya, állandó jókedve mit sem változott az évek alatt, de a kerek évfordulóhoz közeledve úgy érzi, jelentős korszak záródik le az életében -– Felkészültem arra, hogy ha­marosan megtalálnak a nagymamaszerepek. Lélekben most is az a tizenéves lány vagyok, aki önfeledten bolondozott St. Edwards szigetén, de a tükör nem hazudik – nyílt meg Megan egy interjúban. Hozzátette, bőven akadnak feladatai, így nem kell félnie a jövőtől, de nehéz feldolgoznia, hogy eljár az idő felette.

Follows rendkívül aktív életet él, kiterjedt ba­ráti köre van és két, immár felnőtt gyermekével is igyekszik sok időt tölteni. A szerelemben azonban nincs igazán szerencséje. Úgy hírlik, most is egyedülálló, ám még nem mondott le arról, hogy életre szóló társat találjon.