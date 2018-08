Megszületett Csobot Adél és Istenes Bence kisfia, Ádin

Természetesen apás szülés volt, ahogy az első alkalommal, úgy most is ott lehettem Adél mellett ezekben a csodálatos pillanatokban. Szerencsére minden simán és gyorsan ment, mégis együtt sírtunk, amikor végre a kezünkben tarthattuk a második kisfiunkat. Külön öröm, hogy Nátán is óriási szeretettel fogadta a kistesót

A pár kisfia péntek este jött világra egy fővárosi kórházban, és az Ádin nevet kapta. A baba és a kismama is jól van, olyannyira, hogy vasárnap már haza is tértek a klinikáról – írja a Blikk „Ádin in board. Nagyon vártunk már, kisfiam!!! Hála istennek, egészséges a kis kukac, és édes, mint az apja" – osztotta meg az örömhírt az internetes közösségi oldalán Bence, ezt a felületet használta Adél is, hogy jelezze, immáron négytagúra bővült a kis családjuk.A boldog apuka a Blikknek elárulta, ő is ott volt a legfontosabb percekben.– mesélte az immár kétgyermekes apuka.