Liptai Claudia megint valami újba vágta a fejszéjét

11 évig kézilabdáztam az NB I-ben, és majdnem 8 évig minden szezonban zárásig kint voltam a műjégpályán. Muszáj volt megtanulnom, mert sok fiú tetszett, és gyorsan kellett körözni

Az utóbbi napokban felröppentek olyan hírek a bulvársajtóban, hogy Liptai Claudia valamilyen titkos meglepetésre készült párjának, Ádámnak az esküvőjük alkalmából. Mint kiderült, nem teljesen erről volt szó.Az viszont tény, hogy a műsorvezető jócskán kilépett a komfortzónájából, és egy izgalmas kihívás keretében egy napra belekóstolt a felfedezés ízébe: életet cserélt egyik népszerű olimpikonunkkal – aminek majdnem csúnya vége lett. Sőt, más ismert személyiségek is követték a példáját.Ki ne gondolkodott volna már azon, milyen egy másik ember bőrébe bújni – legalább egy napra?megadatott a lehetőség, hiszen a Schweppes kihívásának köszönhetően és belekóstolt a felfedezés ízébe. Ráadásul úgy, hogy egy friss olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázóval,cserélt életet.És a szerepcserével nem volt egyedül.Liptai Claudiára nem lehet azt mondani, hogy ne használta volna ki már eddig is maximálisan a benne rejlő képességeket. Bár a hivatását a színészetben és a műsorvezetésben találta meg, korábban grafikusnak tanult a Képzőművészetin, szabadidejében gyakran fest, sőt, nemrég a cukrászmesterséget is kitanulta, ami nemcsak egy életre szóló szenvedélyt, hanem a szerelmet is elhozta számára. A szövevényes szerepcserében egyébként gyermeke apja, Pataki Ádám cukrászmester is felbukkan még!A sport sosem állt távol Claudiától:– meséli nevetve.Sőt, kisfia, Marci megszületése után egy évig egy korábbi világbajnokhoz járt bokszolni. „Más a feszültséget vezeti le a boksszal, én viszont a mozgáskultúráját szerettem" – tette hozzá.Bár a mozgás mindig is fontos volt számára, elmondása szerint „jelen pillanatban leginkább egy másfél éves után szalad – tulajdonképpen "gyorskorcsolya-pozícióban". Eddig maximum ilyen formában volt része a gyorskorcsolyázás élményében, de most élesben is kipróbálhatta ezt a nem éppen könnyű műfajt – az eredmény pedig őt magát is meglepte.Hogy milyen feladatok várták, mi is történt valójában a jégpályán, és ki sietett a segítségére, nemsokára kiderül.Amíg Claudia a szárazedzésen és a jégen küzdött, Liu Shaolin Sándorbabérjaira tört, ugyanis a népszerű standupost kellett helyettesítenie a Dumaszínházban. Volt is nagy izgalom, amikor a felkészülés alatt csak nem akartak jönni azok a poénok…Eközben Kiss Ádámnak Liptai Claudia bőrébe kellett bújnia, de egész másképpen, mint ahogy arra először számított.