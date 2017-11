Keressen munkatársat a Facebookon, egyszerűbben mint valaha

Az álláslehetőségeket ismertető bejegyzésekre a hagyományos posztokhoz hasonlóan kiemelést is lehet vásárolni, hogy még több potenciális jelentkezőt lehessen elérni velük. A felhasználók a facebook.com/jobs címen, az asztali számítógépen és mobilon is elérhető álláskönyvjelzőben, illetve a Marketplace „Állások" lapján találhatják meg a meghirdetett pozíciókat.A Facebook Jobs (amely az oldal magyar felületén Álláslehetőségek a Facebookon néven látható) indulása jelentősen leegyszerűsíti majd mind az álláskeresést, mind a megfelelő munkatársak megtalálását a magyar felhasználók és cégek számára.November 8-tól a magyar felhasználók is közzétehetnek álláshirdetéseket vagy jelentkezhetnek azokra közvetlenül a Facebookon. Ez az új funkció korábban csak az amerikai,kanadai és mexikói felhasználók számára volt elérhető, de mától kezdve Magyarországon, Csehországban, Portugáliában, Chilében és Új-Zélandon is megkönnyíti a vállalkozások és munkakeresők egymásra találását.

Az álláskeresők fel is iratkozhatnak a vállalkozások által a környéken közzétett álláshirdetésekről szóló értesítésekre.

Az álláshirdetések a hírfolyamban, az álláskönyvjelzőben, a Marketplace „Állások" lapján, illetve a vállalkozások oldalain más bejegyzések mellett jelenhetnek meg. Amikor a jelentkező a „Jelentkezés most" gombra kattint, megnyílik egy űrlap, amelyen előre kitöltve szerepelnek az információk a Facebook-profiljáról.A pályázó a jelentkezési lap beküldése előtt bármikor ellenőrizheti és módosíthatja, hogy milyen adatokat oszt meg az álláshirdetés feladójával. Az új funkció arra is lehetőséget biztosít, hogy a jelentkezők a szöveges bemutatkozás mellett akár egy rövid videót küldjenek telefonjukról vagy számítógépükről, amelyben bemutatkoznak, és elmondják leendő munkáltatójuknak, hogy szerintük miért ők lennének az ideálisakaz adott pozícióra.Az oldaladminisztrátorok könnyen hozhatnak létre álláshirdetést, nyomon követhetik a jelentkezéseket, és közvetlenül kommunikálhatnak a pályázókkal. Az erre szolgáló felületen kiválaszthatják az adott állás megnevezését, jellegét (teljes munkaidős, részmunkaidős, gyakornoki pozíció), a fizetési ajánlatot és egyéb paramétereket is megadhatnak.Az álláshirdetés feladása után az oldaladminisztrátor áttekintheti a jelentkezéseket, és felveheti a kapcsolatot a pályázókkal Messengeren.

Minden más bejegyzéshez hasonlóan az álláshirdetések is kiemelhetők, így nagyobb vagy relevánsabb célközönség is elérhető velük, mivel a kiemeléseket például lakhely, képzettség, munkatapasztalatok és egyéb paraméterek alapján targetálni is lehet.Ezen kívül az álláshirdetéseket facebookos csoportokban, vagy a felhasználók saját idővonalán is meg lehet osztani, de privát üzenetben ismerősöknek is továbbítható a Messengerben.Ha egy felhasználó jelentkezik egy álláshirdetésre a Facebookon, az adott vállalat oldaladminisztrátora a Messengeren keresztül kapja meg a jelentkezést, de beállítható, hogy az oldal erről e-mailben is értesítést küldjön. A jelentkezőkkel való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében az adminisztrátorok sablonválaszokat is rögzíthetnek a Messengerben a gyakran elküldött üzenetekhez, például a jelentkezés megköszönéséhez.