Július végén a csatahajóké a főszerep a DoQ-n

Július utolsó hetében legendás csatahajókkal jelentkezik a DoQ – a U.S.S. Eagle 56 és A Missouri csatahajó című dokumentumfilmek a tengeri monstrumok izgalmas világát tárják fel a nézők előtt. Bepillantást nyerhetünk az 51 évet szolgált Missouri életébe, amely az utolsó amerikai haditengerészeten épült csatahajó volt, de a több évtizedes rejtélyről is lehull a lepel: vajon a U.S.S. Eagle 56 baleset vagy szándékos támadás következtében süllyedt el?



A II. világháborúban egyetlen hadihajó sem élt meg annyi háborút, mint az USS Missouri, amely elképesztő, 51 éves karrierutat járt be. A Mighty Mo-ként (Óriás Mo) is becézett monstrum volt az utolsó csatahajó, amelyet az Egyesült Államok haditengerészetén valaha elkészítettek. Az 1944 januárjában vízre bocsátott tengerjáró fő fegyverzete a kilenc tűzerejű ágyú volt, amelyből a páncéltörő lövedékeket akár 32 kilométeres távolságra is képes volt célba juttatni. A DoQ műsorán július 29-én debütáló A Missouri csatahajó című dokumentumfilmben megismerhetjük a 25 éve visszavonult veterán hajót, amelyet összesen három háborúban vetettek be: a II. világháborút követően stratégiai fontosságú eleme volt a koreai- és az öbölháborúnak is.



A világhírű tengeri jármű a populáris kultúrában is nyomot hagyott, hiszen volt már fontos szereplője egy 1951-es képregénynek, több kultikus filmben is megjelent már, és szerepelt Cher If I Could Turn Back Time című klipjében is. A hajó történelmi jelentősége ezen felül is kétségkívül figyelemreméltó, hiszen a Missouri fedélzetén írták alá Japán megadásáról szóló békeegyezményt is. 1992 márciusában kivonták a hadrendből és végső nyughelyeként Pearl Harborba szállították, ahol azóta múzeumhajóként látogatható.



A U.S.S. Eagle 56 csatahajónak azonban nem volt ilyen szerencsés "nyugdíjazása", ugyanis 1945 áprilisában New England partjainál váratlanul felrobbant. A legénység több mint hatvan tagjából csupán tizenhárman maradtak életben. Az incidens körülményeit máig rejtély övezi: csupán baleset volt vagy szándékos támadásról lehetett szó? – július 26-án a DoQ utánajár a történteknek a U.S.S. Eagle 56 című dokumentumfilmben.



A robbanás utáni hivatalos jelentés szerint egy meghibásodott kazán állhatott a háttérben, ám a 2001-ben felbukkant bizonyítékok fényében a haditengerészet kénytelen volt a süllyedést ellenséges akció miatti veszteségként elkönyvelni. A túlélők többsége ugyanis megesküszik, hogy egy német lobogót láttak a robbanás előtt, az ellenség kódolt üzeneteinek feltörését követően pedig kiderült, hogy a német tengeralattjárók szándékosan cirkáltak az Atlanti-óceán északi felén, hogy megzavarják a hajózást és jobb megadási feltételekhez jussanak.



Július 26-án 21.00 órától U.S.S. Eagle 56



Július 29-én 21.00 órától A Missouri csatahajó