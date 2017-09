Így muzsikált YUMI a robot - Videó, fotók

A színpadon Maria Luigia Borsi YuMi-val

Mint minden alkalommal az olaszországi Pisában lévő, gyönyörű, elegáns Teatro Verdiben tartott előadások előtt, a zenészek most is a Maestróra figyelve, a hangszereiket készenlétben tartva, szemüket rászegezve, összpontosítva vártak. A szólisták is készen álltak, várva a karmester mozdulatát, hogy beintse pálcájával a kezdést. Ám ez nem egy szokványos előadás és karmester volt. Ezúttal YuMi, az ABB és a világ első, igazán együttműködő, kétkarú robotja mutatkozott be, mint karmester.Az előadás kedden este zajlott le, ahol YuMi vezényelte az olasz tenor, Andrea Bocelli Verdi művekből összeállított jótékonysági előadását, amelyet az Első Nemzetközi Robotikai Fesztivál gálaestjeként tartottak. A világ minden szegletéből érkezett, több mint 800 illusztris vendég élvezte a "Reménysugár: a Stradivariustól a robotig" című programot. A vendégek között volt Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója, akinek a vezetésével fejlesztették ki YuMi-t, amikor ő irányította a Robotika üzletág felfejlesztését célzó programot.Az egyik legszebb olasz színházi hagyományként Maestro Bocelli elénekelte Verdi Rigolettójából a "Az asszony ingatag" kezdetű híres áriát YuMi vezényletével. YuMi tovább folytatta a vezénylést, amikor Maria Luigia Borsi előadta Lauretta klasszikus szoprán áriáját Puccini "Gianni Schicchi"-jéből. Zárásként a robot vezényelt egy részletet Mascagni Parasztbecsület című operájának intermezzójából is.

Ezt követően egy 15 perces közjáték következett, amely megmutatta, hogy az emberek és a robotok közötti együttműködés tökéletesen tud működni. Maestro Bocelli nem fukarkodott az előadásról mondott dicsérettel.

Nagyon szórakoztató volt YuMi-val, az ABB együttműködő robotjával együtt fellépni. Igazolta, hogy egy robot valóban képes vezényelni egy zenekart, bár csak nagyon tehetséges mérnökök és egy valódi maestro munkájának eredményeként. Gratulálok a csapatnak, hogy ezt a nagy kihívást ilyen sikeresen megoldották

Andrea Bocelli koncert közben

– mondta később.

Azt hiszem, ma este valóban történelmet és a robotika jövőjét is írtuk

– mondta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója az előadás után. "YuMi megmutatta mennyire intuitív és önálló tanulásra képes robot – mennyire jól működött a szoftverünk a karmester mozdulatainak betanulásában, a zene érzékelésében és egy csapat valódi vezénylésében."Egy zenekar vezénylése a művészetek legmagasabb formája – a zenészek egyedi hangjainak összhangba hozása a zeneszerző elgondolásának megfelelően.Az előadás alatt a két világ akadálytalan összefogása megmutatta, miként tud ember és a gép teljesen új módon együttműködni.Maestro Andrea Colombini-t, a Luccai Filharmonikusok vezetőjét, aki segített YuMi-t felkészíteni az eseményre, nagyon lenyűgözte a YuMi által megtestesített kifinomult, modern technológia.

Hála a robot sokoldalúságának, nagyon jól sikerült a robot könyöke, alkarja és csuklója közötti összhang beállítása, valamint a felütések és leütések részelemekre bontása és betanítása

Andrea Bocelli és Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója YuMi-val együtt a koncert előtt

– mondta. A karmester mozdulatainak olyan nüanszait sikerült reprodukálni, ami korábban számára elképzelhetetlen volt.

Az Első Nemzetközi Robotikai Fesztivált Olaszországban, Pisában szeptember 7-13. között tartották, melynek célja a robotika ismertségének terjesztése és az alkalmazási területeinek bemutatása volt. Intézmények, egyetemek, múzeumok, alapítványok és számos kutatóintézet gyűlt össze ezen az egyedülálló és átfogó eseményen. Konferenciák és viták, tudományos és oktató filmek, oktatási robotikai kiállítások és alkalmazott robotikai bemutatók voltak a gazdag program részei.

, és bizonyítja, milyen könnyen lehet YuMi-t beprogramozni a legkényesebb munkákra az elektromechanikai összeszerelésben.YuMi előadását két lépésben építették fel. A gyakorlás során a "lead-through programming" technológia segítségével rögzítették Columbini mozdulatait, amikor a robot két karját úgy vezették, hogy azok minden apró részletre kiterjedően kövessék a mozdulatokat; majd ezeket a mozdulatokat rögzítették. A második lépésben az ABB RobotStudio szoftverével finomhangolták a mozdulatokat, amikor is szinkronizálták a mozgást a zenével. Az ABB technológiai szaktudásával, a lead-through programming technológiával Columbini arra összpontosíthatott, amit a legjobban szeret csinálni: életre kelteni a zenét.A robotika első nemzetközi fesztiválja a robotikai tudatosság, a robotikai megoldások - beleértve az olyan együttműködő robotokat, mint YuMi - terjesztésének színtere volt. Bár az előadás betekintést enged a jövőbe, valószínűtlen, hogy robotok valaha képesek lesznek ötvözni az emberi karmester tudását, művészetét, technikáját, értelmezését és karizmáját. A cél egyszerűen az, hogy olyan robotokat fejlesszünk, amelyeknek egyszerűbb a használata és jobb a teljesítménye és kevesebb emberi közreműködést igényelnek. Ahogy YuMi elkápráztatta a Maestrót, úgy nyújtanak a robotok egyedülálló élményeket és izgalmakat a világ számára.