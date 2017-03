Hamarosan indul A Konyhafőnök VIP

A műsor lényege azonban most sem változik: 10 millió forintos főnyereményért és a konyhafőnök címért versengenek majd a profi szakács énüket is megvillantó hírességek.



A műsorban 26 sztár küzd meg a fődíjért, akik egytől-egyig bebizonyíthatják, hogy a konyhában is megállják a helyüket, sőt, igazából egy teljesen új oldalukat mutatják meg. A háromfős zsűri ezúttal is a Wossala Rozina, Sárközi Ákos és Fördős Zé alkotta trióból áll majd.



A konyhapultban azonban ezúttal közszereplők, ismert színészek, énekesek, sportolók és televíziós személyiségek küzdenek meg a konyhafőnök címért valamint a 10 millió forintos főnyereményért. Hamarosan az RTL Klub képernyőjén Angyal András, Csollány Szilveszter, Czutor Zoli, Danics Dóra, Dombóvári Vanda, Eke Angéla, ÉNB Alexa, ÉNB Kristóf, Epres Panni, Faragó András, Gáspár Bea, Gorbunov Dmitrij, Hajdú Steve, Horváth Éva, Keleti Andrea, Kocsis Korinna, Kovács Katalin, Laky Zsuzsi, Nagy Ervin, Peller Anna, Sári Évi, Sváby Andás, Szabó Győző, Tarján Zsófi, Tóth Szabi és Winkler Róbert küzdelmét követhetik majd nyomon a nézők a Konyhafőnök VIP-ben.



A reality rajongóinak már csak két hetet kell várniuk, hogy láthassák, milyen komoly küzdelemben bizonyíthatnak a sztárok.