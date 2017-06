Győzike már Orbánnál és Ádernél kopogtat a méltányos elbánásért

Győzike nehezen viseli a hatóságok munkáját, és a jelek szerint több kérdés is megválaszolatlan a számára - írja a BorsOnline . Elkeseredésében Gáspár arra jutott, hogy levelet ír Magyarország fő méltóságainak, ezáltal remélve méltányos elbánást. A levelet kézhez veszi majdminiszterelnök,köztársasági elnök, valamint többek közöttbelügyminiszter is.

– Úgy gondoltuk feleségemmel, Beával, nem keresünk ügyvédet, hogy fogalmazza meg a levelet, hanem mint őszinte családapa és asszony írunk, szívhez szólóan – magyarázta a lapnak Győző, aki a borítékok tartalmától reméli, hogy jobbra fordul a sorsa. – Elküldtük Orbán Viktornak, Áder János köztársasági elnöknek, Trócsányi László igazságügyi miniszternek, Polt Péter legfőbb ügyésznek és a belügyminiszer úrnak, Pintér Sándornak. Tiszta lélekkel és szívvel írtam ezt a levelet, mert elég volt, hogy a Gáspár családot a padlóra tették. Húsz éve vagyok a pályán, soha nem kértem segítséget, most viszont elvették a lelkünket, az életünket, az igazságunkat, itt az ideje, hogy felszólaljak!– Októberig majdnem tele volt a naptáram koncertekkel, de szinte mindet visszamondták, mert a bűnözőt látják bennem. Most akkor miből éljek? Nekem ez a munkám, ez tesz boldoggá, de lassan már senkinek sem kellek – nyilatkozta elkeseredetten Győzike, akinek már az egészségét is megviselték a megpróbáltatások. – Esténként nem tudok aludni, nyugtatókon, altatókon élek, gyógyszerezem magam. Beával volt, hogy megingott a szerelmünk, de amikor a kihallgatás után hazamentem, újra beleszerettem. Boldogságot ad, mindenben támogat, ahogy a lányaim is. Nem érdemlem meg a családom, mert ilyen bajba kevertek minket, hogy a kislányom arra ébred, hogy kommandósok kirángatják az ágyból. Virág azonban megölelt és azt mondta, sose kellene neki jobb apa.