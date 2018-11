Észak büszke és vérszomjas fiai ismét fejszét ragadnak!

A negyedik évaddal tér vissza a Vikingek az RTL Spike-ra. A történelmi gyökerekkel rendelkező széria az évek alatt nagy közönségkedvenccé nőtte ki magát. A sorozat magával ragadó hangulata és a korhű ábrázolás marad, ám sok minden változik; a történet középpontjában ezúttal nem Ragnar, hanem a fiai állnak, akik igyekeznek felnőni apjukhoz és átvenni tőle a stafétabotot.A Vikingek negyedik évada ismét 20 részből áll, és, ahogy azt már megszokhattuk, nagyban törekszik a történelmi hitelességre. Az alkotók újfent úgy keltik életre a nyolcadik századot, ahogy korábban még soha egyetlen tévés vagy filmes produkció sem, a vikingek találkozása a kereszténységgel és a nagy európai uralkodókkal pedig garantáltan sok izgalommal kecsegtet.A negyedik szezonban azonban sok minden változik. Továbbra is Ragnar Lothbrok és családja történetét követhetjük végig, ám a korábbiaknál sokkal nagyobb szerepet kap Lothbrok öt fia, legfőképp Björn és Ivar. Ragnar a sikeres hóditások és végeláthatatlan vérontás után már nem ugyanaz a dicső király, mint, aki régen volt. Egy nagyon más karaktert láthatnak majd a nézők. Fiai vikingekké cseperedtek, és a negyedik évadban az ő jellemfejlődésük áll majd a középpontban. Björn az egyre bölcsebb, erősebb harcos, aki inkább készen áll az uralkodásra, míg Ivar, egy sokkal impulzívabb, emocionálisabb figura. A cselekmény velejét is ez a két karakter adja majd. Mondhatni tűz és víz, így a konfliktus is borítékolható.A Vikingek negyedik évada talán az eddigi legfordulatosabbnak ígérkezik, és természetesen látványos, illetve véres csatajelenetekben és ármánykodásban sem fog szűkölködni.Vikingek negyedik évad, csatornapremier november 14-én 22.00-tól az RTL Spike-on!