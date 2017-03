Erősen Oscar-esélyes a Tűnj el!

Szinte tegnap volt az Oscar-gála, és az Amerikai Filmakadémia tagjai csak kilenc hónap múlva szavaznak a következő jelöltektől, szakmai berkekben mégis biztosra veszik, hogy a Tűnj el! című thriller szobrot fog kapni, talán nem is egyet. Egyrészt azért, mert nagyon jó, bár ez nem mindig jelent automatikus győzelmet. Hollywoodi mércével mérve fillérekből - 4,5 millió dollárból - készült, de már 133 milliós összbevételnél tart, és sok országban még be sem mutatták. A Rottentomatoes kritikai portálon továbbra is 99 százalékon áll, és azért nem 100 százalékon, mert egy örökösen frusztrált ítész negatív véleménnyel volt róla. A rendező, Jordan Peele hamarosan megkapja első díját (az év rendezője) a CinemaCon nevű fesztiválon, amelyet az amerikai moziüzemeltetők rendeznek saját maguk tiszteletére. Nem kétséges, hogy Peele kandallópárkányán még számos díj fog sorakozni.



A Tűnj el!-nek szakmai-üzleti okokból is Oscar jósolható. A gyártó-forgalmazó Universal stúdió 2012. óta nem büszkélkedhet a legjobb film Oscarjával (akkor a Nyomorultak hozta el a díjat), ezért mindent meg fog tenni, hogy a Tűnj el! ne maradjon észrevétlen az Akadémia szavazói előtt. Ugyanebben érdekelt Jason Blum, a film egyik producere is, akinek üzleti modellje alapján a film készült. (A lényege: kevés pénzből minőséget gyártani.) Blum most sem fog pénzt tolni a reklámhadjáratba, az ő csapata a vírusmarketingben van otthon, ezért számíthatunk arra, hogy a Tűnj el! nem fog eltűnni az internetről.



A film egy afroamerikai fiúról szól, akit fehér barátnője elvisz bemutatni a szüleinek. A vidéki birtokon összegyűlik a család és a rokonság, és a srác rémülten konstatálja, hogy mindenki egyre furcsábban viselkedik. A Tűnj el! egyszerre hátborzongató, ám vicces thriller és elgondolkodtató társadalmi szatíra Amerikai etnikai viszonyairól, a kritikusok nem is győznek ámuldozni, hogy ilyen okosan régóta pakolt valaki ennyi mindent egyetlen filmbe.