Érkezik a Trónok harca 7. évada, amit rendkívüli ajánlattal ünnepel meg a Telenor

Az HBO világhírű sorozatának legújabb évadában eljött a Tél, amelytől mindenki rettegett!

Míg a Falon túl az Éjkirály vezetésével gyülekeznek a Mások, addig Westeros földjén szövetségek bomlanak fel és újak jönnek létre.

Cersei Lannister Királyvárban uralkodik, Északon Havas Jon és Sansa Stark gyűjtik a seregüket, míg délen megérkezik a Sárkányok Anyja, Daenerys Targaryan.

Véres csaták indulnak a Vastrónért, de mindez eltörpül a Nagy Háború árnyékában.



A sokszoros Emmy és Golden Globe-díjas sorozat a hollywoodi filmeket megszégyenítő látvánnyal, az amerikai premierrel egy időben, magyar felirattal lesz látható.

A Telenor nemrég megújult online tévészolgáltatása kedvezményes ajánlatokkal és egy exkluzív premiervetítéssel ünnepli a világ egyik legnépszerűbb fantasy sorozata, a Trónok Harca legújabb, 7. évadát., aki július 12-ig igénybe veszi valamelyik kedvezménykupont,2017. július 17-én, ahol a világpremier estéjén széles vásznon lehet átélni a sorozat legújabb izgalmait.

A promócióban három kedvezményes Telenor MyTV+HBO GO csomag, valamint két készülékkel kombinált ajánlat is megvásárolható.A MyTV Start, MyTV Plus vagy MyTV Max csomagokkal igény szerint 10, 50, de akár 72 csatorna élő műsora közül is válogathatnak az előfizetők, amelyek mindegyikéhez HBO GO előfizetést is választhatnak.Az ajánlatokhoz szóló kuponok a MasterCard Priceless Specials oldalon tölthetők le regisztráció után. A kedvezményes előfizetések a Telenor üzleteiben, a letöltött kupon bemutatásával, vagy a készülék nélküli ajánlatok esetében online, amytv.telenor.hu/info/ oldalon a kuponkód megadásával vásárolhatók meg., melyre a vásárlás után lesz lehetőség, július 12-ig bezárólag. Ehhez a Telenor a vásárlás után az adott héten SMS-ben vagy e-mailben küld értesítést a vásárláskor megadott elérhetőségekre.Az exkluzív premiervetítés zártkörű, a belépőjegyekhez csak a promóción keresztül lehet hozzájutni, és az eseményre a Telenor és az HBO a sorozatból ismert Vastrónnal, valamint más meglepetésekkel is készül. A részvételre azoknak is lesz lehetősége, akik már rendelkeznek meglévő Telenor MyTV és HBO GO előfizetéssel – őket a szolgáltatóközvetlenül keresi fel a részletekkel.