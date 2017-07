Először lesz Duna-átúszás Budapesten

Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a BUG nagykövete.

Rendhagyó és egyben történelmi sporteseményre kerül sor, először rendeznek ugyanis a magyar fővárosban hivatalos Duna-átúszást.- hirdette az esemény mottóját Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a BUG nagykövete.

A Budapest Urban Games a Főváros és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. által szervezett rendhagyó sportesemény. Célja a városi sportolás népszerűsítése és a helyi sportközösségek támogatása.

Idén Duna-átúszás, grundfoci-bajnokság, futás és street workout várja a városlakókat

– tette hozzá Szalay-Bobrovinczky Alexandra Budapest főpolgármester-helyettese.

„Július 3-án a reggeli órákban a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság engedélyével négy szervező sikeresen végrehajtotta a fővárosi Duna-átúszás próbáját. Kevesebb mint 10 perc alatt átértek, a víz kellemes volt, 22 fokos és a sodrással egyáltalán nem volt gond a körülbelül 330 méteres távon."

„A próbaúszás bebizonyította, hogy a hidak közötti területeken örvény nem található, a sodrás a jelenlegi vízállás mellett minimális, így az úszók mindenféle nehézség nélkül teljesítették a távot. Hasonló körülmények közt úszhatnak majd azok is, akik a szeptemberi megmérettetésen indulnak." – mondta Balázs László, a Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat szolgálatvezetője.A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy. Ezek nélkül szigorúan tilos és életveszélyes!A vízminőség ellenőrzésére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Vízminőségi Vizsgáló Laboratóriumát kérték fel a szervezők.A szakértők három helyen vettek vízmintát, a pesti oldalon és a sodor-vonalban a víz megfelelő, a budai oldalon pedig ajánlott besorolású, így úszásra alkalmas. A rendezvény előtti napokban az ellenőrzést megismétlik a szervezők, a Duna-átúszás teljes biztonságának érdekében.A már említettés egyben. Utóbbiban amatőr kispályás csapatok mérik össze tudásukat.rendezik a, ahol úgy tudunk sportolni, hogy egész Budapest a lábaink előtt hever, de akár a Duna közepéről is szétnézhetünk úszás közben.A nevezés minden sportágban ingyenes.2017. szeptember 2. szombat, 8:00 és 20:00 óra közöttMűegyetem RakpartCitadellaDuna-átúszásGrundfociFutásStreet workout