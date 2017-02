Elektronikus bulikkal is erősít az EFOTT

Az izraeli DJ, Borgore világkörüli turnéjába már egyszer beiktatta az EFOTT színpadát, hatalmas bulit hozva ezzel a magyar közönségnek. A zenész hírnevét olyan dalokkal mélyítette el, mint a Unicorn Zombie Apocalypse és a Miley Cyrus-szal közös Decisions. Legutóbbi látogatásakor az EFOTT szervezőket egy izgalmas kívánsággal lepte meg: egy élő majmot kért a backstage-be. Vajon idén mivel készül?Legfrissebb dala hangolódáshoz: Borgore feat. Juicy J. - Magic TrickAz egyik legtehetségesebbnek tartott holland DJ, Dyro először lép majd az EFOTT közönsége elé. A fiatal zenész 2011-ben robbant be a köztudatba, és hamarosan olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Hardwell és a Bright Lights, akikkel a pillanatok alatt közönségkedvenccé váló Never Say Goodbye-t készítették el, illetve Tiesto, vele a Paradise mixet jegyzi közösen. Az elmúlt időben a zene iránti elkötelezettségét több fronton is erősítette: saját lemezkiadó céget alapított és rádióműsort vezet.Ezzel érdemes készülni a nyári koncertre: Dyro X Goja - AliveJoshua Steele, vagy ahogy a rajongók ismerik, Flux Pavilion lassan tíz éve, hogy beírta magát az EDM közösség nagykönyvébe. Az angol DJ, producer, énekes-dalszerző olyan nemzetközi fesztiválokon lépett már fel, mint a Glastonbury és a Coachella. A zenész a koncertek mellett szokatlan ötletek kivitelezésében is szívesen vesz részt. Ilyen volt például, amikor a Walt Disney cég kérésére újramixelte a Star Wars Rebels animációs sorozat főcímdalát.Mindenképpen érdemes meghallgatni: Flux Pavilion – I Can’t StopA Raveology, a How We Party és a Bounce Generation alkotója, a Vinai is hazánkba látogat idén nyáron. Az olasz testvérpár szintén az újabb DJ generációhoz tartozik. Első sikereiket a Hands Up című dallal szerezték, majd rövid időn belül eljutottak a legnagyobbakig, vagyis olyanokkal zenélhettek együtt, mint Dimitri Vegas & Like Mike, DVBBS, R3hab, TJR, SCNDL, Harrison és Olly James.Zene koncertre készüléshez: Vinai & Streex feat. Micky Blue – Stand By MeA külföldi sztár DJ-k mellett a magyar elektronikus zene olyan neves képviselői is ott lesznek a fesztiválon, mint Metzker Viktória, Andro, JumoDaddy és Pixa. De a szervezők ígérete szerint minden létező és közkedvelt zenei stílus hangsúlyos szerepet kap a rendezvényen, ahol többek között Sean Paul, a Hurts, a Punnany Massif, a Brains, a Kiscsillag és a Vad Fruttik is színpadra lép.