Egy lengyel sörfőzde megalkotta a vaginasört

Képzeljék maguk elé álmaik nőjét, vágyaik tárgyát. Az érzékiséget, szenvedélyességet, majd ezeket a gondolatokat tegyék magukévá egy üveg sörbe zárva

Tíz éve minden augusztus első péntekje egyetlen dologról szól: a csábítóan habzó, aranyszínű nedűről, a folyékony kenyérről. Persze, a legtöbb férfitársaság nem pusztán ezt a napot szenteli a sör élvezetének, de tény, hogy amióta 2008-ban egy kis amerikai söröző elindította a hagyományt, augusztus első péntekje a sör világnapja.Ebből az alkalomból a lehető legkülönlegesebb sörcsodát készítették el a lengyelországi Katovicében, ahol az elmúlt napokban jócskán felpörgött a kocsmák forgalma, mióta – nem tévedés! – vaginasört csapolnak.Mert – állítják a készítők –, a nők nemi szerv ízvilága köszön vissza benne.A párját ritkító nedűt főző The Order of Yoni sörgyár (magyarul: Joni rendje) is ezzel reklámozza az italt.– szól a csábító szlogen.A vaginasör valójában néhány szexi modell felkérésével készült. A hüvelyükben lévő tejsavbaktériumot laboratóriumi körülmények között kinyerték, majd malátával, komlóval, vízzel és sörélesztővel készítettek el. Valójában azonban egyáltalán nem hasonlít a női nemi szerv ízére – állítják az első lelkes kóstolók.– Kíváncsiságból az ember kipróbálja, de mivel annyiba kerül, mint egy márkásabb üveg bor, nem éri meg rászokni. Főleg, mivel az ízében semmi különleges nincs, egyáltalán nem köszön vissza a vagina íze – mélázott az egyik első vásárló.