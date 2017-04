Détár Enikőnek azonnal vetkőznek a férfiak

„Egy fél agy és egy gumi elég egy férfinak, hogy boldog legyen" – legalábbis Hajós András szerint, aki ezúttal Badár Sándort és Détár Enikőt állította kényelmetlen helyzetek elé a Comedy Central műsorában. A Készhelyzet legújabb epizódjában a humorista több-kevesebb sikerrel agyként irányít egy szerelmes férfitestet, míg a színésznő sötét titkokat rejtő bőröndjével tér haza hitveséhez, mit sem sejtve a hamarosan betoppanó harmadikról.



Romantikával, titkos szerelmi viszonyokkal és viharos lánykéréssel indít a ma esti Készhelyzet. Badár Sándor az esélytelenek nyugalmával és a teljes megaláztatástól tartva vonul a színpadra, ahol igazi agyas pasasként kell helyt állnia. A humorista egy férfitest agyaként a lánykérés feszült pillanatában találja magát, miközben a pánikoló tüdő, a folyton összeomló idegrendszer, az alkoholista máj és a stresszes szív is az „agyára megy". Mégis hogyan döntsön az agy, ha még a menyasszonyjelöltet sem ismeri, és mindennek tetejében a hölgy még bajuszos is?!



A Készhelyzet második felvonásában Détár Enikő érkezik, aki bevállalós energiabombaként készül a megmérettetésre. Ám arra ő sem számít, hogy a hazugságok hálójában két tűz közé kerül és egyszerre két férfi is a kegyeiért harcolva dobja majd le ruháit.



„Már a forgatás előtti tréning is nagyon jó és meglepő élmény volt a számomra. Teljesen más módszerrel dolgoznak, mint mi a színházban. Profi volt a csapat és nagyon jó hangulatban telt az egész" – mesélte a színésznő, aki csapodár hölgy szerepben öltött alakot, de ötnapos távollétére nemigen sikerült meggyőző választ adnia hites urának. „Aki az improvizációt folyamatosan gyakorolja, annak nem nehéz ez a műfaj, de én nem ehhez vagyok szokva. A rögtönzés másféle módon tartja éberen az ember zsigereit. De úgy gondolom, attól lesz jobb az ember, ha mindent kipróbál. Lehet, hogy valaki jó színész, de rosszul improvizál, és fordítva. Olyan ez, mint a tánc: akad, aki különleges koreográfiákra is képes, de egy egyszerűbb tánc nem megy neki" – tette hozzá az előadó, aki szerint ez a fajta játék iskola lehetne a színészeknek is, hiszen sokkal jobban kibontakoztatja a kreativitást, mint a hagyományos színpadi játék.



A Készhelyzet legújabb epizódja szerda este 21.30-kor a Comedy Centralon!