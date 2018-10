Bochkor Gábor után a TV2-vel és menedzserével is szakít Várkonyi Andrea

ATV2 őszi programjában már nem szerepel a Micsoda nők!

Napok óta a 43 éves Várkonyi Andrea és az 54 éves Bochkor Gábor szakítása áll a hazai mé­dia­figyelem középpontjában. A Blikk a múlt héten hozta címlapon, hogy a sztárpár kapcsolata 11 év után zátonyra futott. Bochkorék közleményben erősítették meg a szakításukról szóló híreket, és azt is bevallották, hogy a szétválásuk nem friss, ugyanis nyár eleje óta nem élnek már egy fedél alatt - idézte fel a Bors A magánéleti fordulatok mellett több szakmai változás is beköszöntött Várkonyi Andrea életébe, akiről úgy tudni, hogy a különköltözése után nem sokkal hivatalosan jelezte a TV2-nél, hogy felmond.A Bors szerint a csatornát meglepetésként érte a hír, még úgy is, hogy a műsorvezető januárban egyszer már el akart menni a csatornától. Akkor az ATV-vel tárgyalt, ahol hírolvasóként szerette volna folytatni tévés pályafutását, de ez nem valósult meg, így Andrea maradt.Emellett a lap úgy értesült, Andrea nemrégiben hátat fordított a me­nedzs­ment cégének, a TMC-nek is, amely egyébként Bochkor Gábor ügyeit is intézi.