58 millió felhasználói fiókot függesztett fel 2017 végén a Twitter

Legkevesebb 58 millió felhasználói fiókot függesztett fel 2017 utolsó negyedévében a Twitter vállalat az álhírek elleni küzdelem jegyében - derült ki a The Associated Press hírügynökség birtokába jutott adatokból.



A San Franciscó-i székhelyű vállalat a múlt héten erősítette meg a The Washington Post korábbi riportját, amely szerint a cég 70 millió ál- és gyanús fiókot függesztett fel idén májusban és júniusban.



A nyári "nagytakarítás" és a 2017-es év utolsó három hónapjára vonatkozó új adatok azt jelzik, hogy a vállalat minden erejével igyekszik javítani a platformon megjelenő "információk minőségét", szembeszállva az álfiókokkal, a robotokkal, az álhírekkel és az egyéb ártalmas tartalmakkal, megnyilvánulásokkal.



A Twitteren és a többi internetes közösségi felületen is megszaporodtak az ilyen jellegű visszaélések a 2016-os amerikai elnökválasztás idején. A Twitter már korábban törölte például azokat a fiókokat, amelyek kapcsolatban álltak az amerikai elnökválasztásba való beavatkozással vádolt orosz "trollgyárral", hivatalos nevén az Internetkutató Ügynökséggel (IRA).



A Twitter nem kommentálta az elmúlt év utolsó negyedére vonatkozó adatokat. A vezetőség ugyanakkor elmondta, hogy a platform "megtisztítása" elsőbbséget élvez, még ha a fiókok felfüggesztése hatással is van a felhasználók számára.



A Twitter áprilisi közlése szerint a mikroblog portálnak 336 millió aktív felhasználója van havonta, ami azokat a fiókokat jelenti, amelyekbe legalább egyszer beléptek az elmúlt 30 napban. A vállalat szerint a felfüggesztett fiókok többségét legalább egy hónapja nem használták, vagyis ezek nem jelentek meg az aktív felhasználókra vonatkozó mutatókban.



A fiókok felfüggesztése mellett a Twitter más lépéseket is tesz a közösségi felületén való visszaélések megakadályozása érdekében, például igyekszik kordában tartani a gyűlöletkeltő és sértő megnyilvánulásokat, miközben próbál hű maradni a véleménynyilvánítás szabadságához. A kritikusok nyomására a cég tavaly ősszel ígéretet tett rá, hogy fellép a gyűlöletbeszéd és a szexuális visszaélések ellen is.