Utolsó magyarként Tóth Ivett is bemutatkozik, felavatják a sí királynőjét - 12. nap élőben

Február 21. Szerda

A teljes programot itt találja>>



Curling

női selejtező 1.05

Koreai Köztársaság-OAR

Svédország-Kína

Svájc-Dánia

Kanada - Nagy-Britannia



férfi selejtező 6.05

Dánia-Kanada

Nagy-Britannia - Egyesült Államok

Svédország-Norvégia

Koreai Köztársaság-Japán



női selejtező 12.05

Svédország-Egyesült Államok

Svájc-Japán

OAR-Kanada

Koreai Köztársaság-Dánia



Hódeszka

férfi big air selejtező 1.30



Műkorcsolya

női rövidprogram (Tóth Ivett) 2.00



Alpesi sí

női lesiklás 3.00



Síakrobatika

férfi krossz selejtező 3.30

döntő 6.35



Jégkorong

nők, bronzmérkőzés: Finnország-OAR 8.40

férfiak, negyeddöntő: Csehország-Egyesült Államok 4.10, OAR-Norvégia 8.40, Németország-Svédország 13.10, Kanada-Finnország 13.10



Sífutás

női szabadstílusú csapatsprint elődöntő 9.00, döntő 11.00

férfi szabadstílusú csapatsprint elődöntő 9.44, döntő 11.30



Gyorskorcsolya

férfi és női csapatüldözéses verseny, döntő

nők 13.58

férfiak 14.17



Bob

női kettes 3. és 4. futam 12.40 és 14.00 női selejtező 1.05Koreai Köztársaság-OARSvédország-KínaSvájc-DániaKanada - Nagy-Britanniaférfi selejtező 6.05Dánia-KanadaNagy-Britannia - Egyesült ÁllamokSvédország-NorvégiaKoreai Köztársaság-Japánnői selejtező 12.05Svédország-Egyesült ÁllamokSvájc-JapánOAR-KanadaKoreai Köztársaság-Dániaférfi big air selejtező 1.30női rövidprogram (Tóth Ivett) 2.00női lesiklás 3.00férfi krossz selejtező 3.30döntő 6.35nők, bronzmérkőzés: Finnország-OAR 8.40férfiak, negyeddöntő: Csehország-Egyesült Államok 4.10, OAR-Norvégia 8.40, Németország-Svédország 13.10, Kanada-Finnország 13.10női szabadstílusú csapatsprint elődöntő 9.00, döntő 11.00férfi szabadstílusú csapatsprint elődöntő 9.44, döntő 11.30férfi és női csapatüldözéses verseny, döntőnők 13.58férfiak 14.17női kettes 3. és 4. futam 12.40 és 14.00

Ugyan a hátralévő napokban lesznek még magyar indulók a phjongcshangi téli olimpián, de valamennyien szerepeltek már más számban, így szerdán utolsóként Tóth Ivett mutatkozik be a női műkorcsolyázók rövidprogramjában. Az UTE 19 éves sportolója az öt, egyenként hatfős csoportból a harmadikban lép jégre, méghozzá másodikként. A sorsolás alapvetően kedvező Tóth Ivett számára, mivel ő nem szeret a csoport legvégén korcsolyázni. Ahhoz, hogy a pénteki kűrben is érdekelt legyen, a legjobb 24-ben kell zárnia a rövidprogramban. A tavalyi világbajnokságon sikerült neki, huszadik helyével szerezte meg a kvótát a dél-koreai játékokra.A nagy esélyesek között az oroszokat és a kanadaiakat lehet említeni, ugyanis a világbajnoki címvédő Jevgenyija Medvegyeva mögött tavaly két tengerentúli állhatott még dobogóra Kaetlyn Osmond és Gabrielle Daleman személyében, a januári Európa-bajnokságon pedig Alina Zagitova legyőzte a honfitársát.Sífutásban mindkét nemnél a szabadstílusú csapat sprintet rendezik meg. A férfiaknál nehéz elképzelni, hogy ne a norvégok nyerjenek, mivel a Phjongcshangban már kétszeres aranyérmes Johannes Hösflot Klaebónál jelenleg nincs gyorsabb sífutó, ezt bizonyította egyéni sprintben és a váltó befejező embereként is. A nőknél pedig norvég-svéd párviadalra van kilátás, ahol az egyéniben győztes Stina Nilsson révén talán utóbbiak az esélyesebbek.A gyorskorcsolyázóknál a férfi és női üldözéses verseny következik, ebben pedig a hollandok a toronymagas favoritok, mivel nekik van a legtöbb kiemelkedő képességű versenyzőjük.Az is eldől szerdán, hogy ki lesz az alpesi lejtők királynője. A legnagyobb esélye erre az amerikai Lindsey Vonn-nak van, aki a szakág legutóbbi három világkupaversenyét megnyerte. A szám vancouveri bajnoka ugyanakkor minden alkalommal kockázatosan versenyez, emiatt viszonylag sokszor kiesik. Viszont ha hiba nélkül leér a célba, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy ne a 33 éves klasszis legyen az első, megkoronázva hosszú pályafutását. Mögötte érdemes kiemelni az olasz Sofia Goggiát, mert ő az, aki még egynél több lesikló viadalt nyert az idényben. Meglepetést okozhat még a liechtensteini Tina Weirather és az osztrák Cornelia Hütter is. Bár a leggyorsabb szám közel sem a legjobbja, de a szezonban még futamgyőzelme is volt a szintén amerikai Mikaela Shiffrinnek, aki óriás-műlesiklásban ugyan nyert a dél-koreai játékokon, viszont óriási meglepetésre szlalomban még csak dobogóra sem állhatott.A női kettes bobban két futam után mindössze hét század választja el egymástól az éllovas német, illetve a második amerikai párost, így vélhetően egyikük szerzi meg az aranyérmet, míg a férfi jégkorongtornán már a negyeddöntőket rendezik. A legérdekesebbnek a cseh-amerikai párharc tűnik, de a címvédő kanadaiak sem számíthatnak könnyű hatvan percre a finnek ellen. Az oroszok viszont jóval esélyesebbnek tűnnek a norvégoknál, akárcsak a svédek a németeknél. Szerdán hét számban avatnak bajnokot.