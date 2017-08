Tereptriatlon - Poór Brigitta EB-arany miatt nem lehet világkupa első

Poór Brigitta nyerte a németországi XTERRA tereptriatlon Világkupa-futamot. A Győrben élő sportoló az erdélyi tereptriatlon Európa-bajnokság és a lengyelországi VK-futamon aratott győzelme után zsinórban harmadik versenyét nyerte meg, ezúttal Németországban, a World Tour-sorozat egyik legnehezebb állomásán.A német futamok mindig is legendásan nehezek voltak, nem kivétel ez alól a zittaui pálya sem. A versenyzőkre 1,5 km úszás, 36 km kerékpározás és 9 km futás várt. Brigitta erős kezdés után másodikként lépett partra az úszás után, majd az egész éjszakás zivatar után mocsárrá változott kerékpárospályán hamar megszerezte az elsőséget. Ezúttal is a legjobb kerékpárosidőt hajtva komoly előnyt harcolt ki, a terepfutás elejére már több mint öt perccel előzte meg a mezőnyt. Ott bebizonyította, hogy valódi multisportoló, hiszen a harmadik legjobb futóidővel is mintegy hat percet vert rá a cseh olimpikon és világbajnok Helena Karasková-Erbenovára.

Összejön a világbajnoki indulás?



A világbajnokságot október 29-én idén is Mauin rendezik. A korábbi években Poór Brigitta nem tudott ott lenni a sportág csúcsversenyén, most viszont nagyon reméli, összejön az indulás. Nagy álma válna valóra a Győrben élő sportolónak, ha ott is meg tudná mutatni tudását. A felkészültségén biztosan nem, elsősorban az anyagiakon múlik, hogy végül utazhat-e.

„Egészen elképesztő versenyen vagyok túl. A versenyt megelőzően folyamatosan az időjárás-előrejelzéseket figyeltük és készültünk az extrém körülményekre. Szerencsére nem okozott számomra problémát a nagyon sáros pálya, csúszott-mászott alattam a kerékpár, de igyekeztem nem odafigyelni rá és csak hajtottam. Ezúttal a futás is jólesett, jó tempót tudtam tartani, amivel egészen a verseny végéig növelni tudtam az előnyöm. Hihetetlen győzelem ez számomra, a sorozat egyik legrégebbi és egyben legnagyobb versenye a németországi. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült itt nyernem. A hétvégén kis kitérőt teszek az országúti triatlon világába, elindulok az olimpiai távú országos bajnokságon. Nagyon rövid számomra ez a táv, így afféle kikapcsolódásként tekintek rá. Igyekszem majd nem túlságosan kihajtani magam, hiszen szeptember harmadikán Dániában versenyzem, az XTERRA európai sorozat döntő futamán" – mondta Poór Brigitta, akinek minimális esélye van, hogy megnyerje az összetett versenyt.Jelenleg Erbenová áll az élen 720 ponttal, Poór Brigittának 687 pontja van. A jelenlegi pontszámítás alapján gyakorlatilag csak akkor tudna helyet cserélni a két versenyző, ha a cseh lány nem érne célba, vagy nagyon hátul, a győri sportoló pedig az első helyek valamelyikét szerezné meg.A korábbi rendszer egyébként a nagyobb versenyeket vette figyelembe, ahol szinte minden meghatározó versenyző rajthoz állt, így reálisabb kép alakult ki a versenysorozat végén.Idén Poór Brigitta négy – a belgát, a finnt, az olaszt és a norvégot –, Erbenová három futamot – a ciprusit, a finnt és a norvégot – hagyott ki.Az olaszországival egy időben rendezték meg a már említett erdélyi tereptriatlon Európa-bajnokságot, amelyikre egyébként Erbenová is nevezett, ám végül ő a Világkupát választotta, s ott 75 ponttal gazdagodott. Jól látható, hogy ha ezt levonjuk a cseh összeredményéből, akkor Poór Brigittának Dániában elég lenne, ha nagyjából tartja a lépést riválisával. Az összetett második hely egyébként nincs veszélyben, mert a harmadik helyen álló osztrák Carina Wasle „csak" 460 pontot gyűjtött eddig össze.Mint azt a sportolótól megtudtuk, a versenyszervezők folyamatosan kérik a véleményeket a sportolóktól, mennyire elégedettek a szervezéssel, a pontszámítással, s általános megállapítás a versenyzők részéről, hogy a jelenlegi rendszer nem teljesen igazságos. S erről akkor is így vélekednének Poórék, ha most ő állna az élen...Poór Brigitta (kékben) a körülményekkel megküzdött Németországban, de az összetett siker már nem rajta múlik.