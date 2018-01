Sopron Basket - Visszatértek az elitbe

Langhorne (balra) és Page együttes erővel állította meg a hazaiakat.

A Sopron Basket szerdán késő este legyőzte a belga Castors Braine együttesét, s ezzel két fordulóval az Euroliga csoportkörének zárása előtt biztosította helyét a negyeddöntőben. Török Zoltánt, a klub ügyvezetőjét a hazafelé tartó úton értük utol és beszélgettünk az utóbbi évek legnagyobb magyar klubsikeréről.„Megértünk már egy-két dolgot, voltunk Final Fourban, nyertünk Ronchetti-kupát a kétezres években, az első évtizedben pedig mondhatni állandó résztvevői voltunk az Euroliga play off körének, így annyira nem új ez az élmény, de ebben az évtizedben egyértelműen a csúcs, felülmúlja az összes bajnoki címünket és Magyar Kupa-győzelmünket– kezdte Török Zoltán, aki hozzátette: - Ha valaki októberben, mikor kezdődött az Euroliga, azt mondja, hogy két fordulóval a csoportkör vége előtt biztosítjuk a helyünket a nyolcban, biztosan kinevetem. Most azonban ott tartunk, hogy már »csak« azért kell küzdenünk, hogy csoportmásodikként végezzünk, s akkor biztosan pályaelőnyben leszünk majd a negyeddöntőben."A nyolc között két győztes meccsre megy majd a párharc, a csoportelsők a negyedikekkel, a másodikok a harmadikokkal játszanak majd keresztbe.

Az már biztos, hogy a soproniak nyolcasát az orosz Dinamo Kurszk nyeri, hiszen eddig még meccset sem veszített. A Sopron úgy második, hogy egy győzelemmel többje van – szám szerint nyolc –, mint a harmadik USK Prahának, s legközelebb éppen a cseh csapat vendége lesz Roberto Íniguez együttese. A negyedik francia Bourges két sikerrel gyűjtött kevesebbet. Ellenük zárják a csoportkört a zöld-sárgák majd a Novomatic-arénában. Befuthat még negyedikként a bourges-iakkal azonos mutatóval álló török Galatasaray.A másik ágon az a biztos, hogy az első három helyen a két török gárda, a Yakin Dogu és a Fenerbahce, valamint az orosz Jekatyerinburg végez, de hogy milyen sorrendben, az még megjósolhatatlan. Azaz biztosan közülük kerül majd ki a Sopron Basket ellenfele a nyolc között.„Istenigazából teljesen mindegy, kivel találkozunk. Most tényleg csak arra koncentrálunk, hogy megszerezzük a második helyet és a pályaelőnyt. Aztán hogy a folytatás miként alakul, meglátjuk. Nyilván ha lesz esély a Final Fourra, akkor azt szeretnénk megragadni, de ez még nagyon távol van. Addig is fontos meccsek várnak ránk itthon és a nemzetközi porondon egyaránt" – fogalmazott Török Zoltán, aki a siker titkáról így vélekedett:„Nyilván a pénz is fontos, de én nem ezt tartom elsődlegesnek, hanem a szakmai hátteret és a szerencsét. Úgy vélem, van négy-öt nagyon erős csapat a mezőnyben, a többiek között viszont alig van különbség. Itt nem az dönt, kinek vastagabb a pénztárcája, hanem hogy milyen a koncepciója és részben a hírneve. A mi esetünkben ez fényesen igazolódott, hiszen mikor eldőlt, hogy Jelena Milovanovicra hosszabb ideig nem számíthatunk, lépnünk kellett, de nem volt sok időnk, mert az adott forduló előtt hetvenkét órával előbb kell benevezni az új játékost, így gyakorlatilag harminc óránk maradt, hogy megtaláljuk Jeca helyettesét. Szerencsére gyorsan megállapodtunk Danielle Page-dzsel, amiben a kapcsolatrendszerünkön túl nyilván annak is szerepe van, hogy a soproni klubot úgy ismerik a sportágon belül, hogy szívesen jönnek ide a játékosok."Adódik a kérdés, mit jelent a magyar kosárlabdázásnak egy ilyen nagy siker. Török Zoltán szerint rengeteget.„Tavaly válogatott szinten nagyon jó éve volt a sportágnak, sőt, női vonalon a korosztályos csapatok is jeleskedtek, mindhárom közvetlen utánpótlást jelentő válogatott vb-t érő helyen végzett. Kellett klubszinten is az eredmény, s ehhez hozzáveszem az Európa-kupában induló csapatainkat, amelyek közül három is továbbjutott a csoportból, sőt, a Szekszárd még mindig versenyben van. Nehéz, küzdelmes időszak végén sikerült most ide visszajutnunk, de legalább ilyen kemény lesz itt megragadni. A célunk ugyanis ez, de mint már mondtam, ehhez azért szerencse is kell. Mi sokat teszünk ezért, remélem, a sors ezt a későbbiek során is jutalmazza majd" – mondta végül a soproni sportvezető.