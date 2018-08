Női kézi: az MKC célja a 8-12. hely az NB I-ben - fotók a szezonnyitó szurkolói ankétról

A résztvevőket Horváth Cs. Attila, az MKC elnöke köszöntette, aki a célkitűzésekről is beszélt. „A feljutó csapatok az utóbbi években szinte rögtön kiestek az NB I-ből. Mi nem szeretnénk ezt a hagyományt folytatni. Célunk a 8-12. hely megszerzése, ami ha sikerül, akkor újabb és nagyobb terveket szövögethetünk. Azért dolgozunk, hogy az MKC egy nagy család legyen. Sok szeretetet kapunk a szurkolóktól, amit a pályán kívánunk viszonozni. 200 utánpótlás játékosunk van és 10 versenyző korosztályunk, azaz mindenképpen jó úton járunk."Nem csak a pályán, azon kívül is komoly munka folyik a klub berkein belül. Az elmúlt időszakban közel 100 szponzort sikerült meggyőzni arról, hogy érdemes támogatni a mosonmagyaróvári kézilabdát. A legnagyobb anyagi segítséget persze továbbra is Mosonmagyaróvár város önkormányzata nyújtja.„Kívülről úgy tűnik, hogy a klubnál minden rendben – kezdte köszöntőjét dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere. A csapat szép csarnokban játszhat és sikerült megszerezni az új buszt és persze a bajnoki címet is. A városnak fontos a klub, amit igyekszünk minden erőnkkel támogatni. Mosonmagyaróvár önkormányzata közel 100 millió forinttal segíti a kézilabdaklubot, amiért viszont elvárjuk a teljesítményt is. Nem kell minden meccset megnyerni, de szeretnénk, ha stabil NB I-es csapata lenne a városnak."A felnőtt csapat részéről a csapatkapitány Tilinger Tamara mondta el a várakozásait. „Nagyon várjuk már a bajnokság kezdetét. Nehéz felkészülésen vagyunk túl, hiszen legyünk őszinték, az alapozás nem a sportolók kedvenc időszaka. Az új idényben szeretnénk mi lenni az NB I meglepetéscsapata, de ez csak a szurkolóinkkal együtt fog menni. Tavaly együtt harcoltuk ki a feljutást, idén pedig még komolyabb célokért szállunk ringbe."Az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője, Bognár Róbert a szakmai stábját méltatta, majd áttért a hétvégi bajnoki rajtra. „Rengeteget dolgoztak a lányok a felkészülés alatt, aminek remélhetőleg már a Kisvárda elleni mérkőzésen is meglesz a látszatja. Jó lenne bravúrral kezdeni a szezont, ám ehhez szinte hibátlanul kell játszanunk. Olyan csapat akarunk lenni, amely ellen senki sem mehet biztosra, aki ellen egyetlen rivális sem szeret játszani."Vitéz Péter a Mosonmagyaróvári Kézilabda Szurkolók Egyesületének elnöke támogatásáról biztosította a lányokat. „Nagy élmény volt az előző szezonban bajnokcsapatot ünnepelni. Tavaly igyekeztünk magasra tenni a lécet, amit idén is szeretnénk megugrani."Az ankét végén egy újabb együttműködési szerződés megkötését is bejelentette a klub. A továbbiakban a Botond Gym és annak tulajdonosa ifjabb Freimann Sándor is segíti a mosonmagyaróvári kézilabdás hölgyek felkészülését. „Szeretnénk mi is hozzátenni a klub sikereihez, ezért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk az MKC-t.Reméljük, a 30 éves tapasztalatunkkal segíteni tudjunk a lányok munkáját – mondta ifjabb Freimann Sándor."