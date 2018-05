NB II foci - Végóráit éli az Soproni VSE, vasárnap elköszönnek a közönségtől - fotók

A kft. ügyvezetője, Pöltz Róbert a játékosértekezleten az esetleges kifizetésekről semmit nem tudott mondani, erre fel rendkívül feszült légkör alakult ki az öltözőben. A hosszúra nyúlt megbeszélés indulatoktól sem volt mentes.A játékosok kérték az ügyvezetőt, hogy tartsa be az ígéretét, a kft. fizetésképtelensége miatt mentse fel őket az edzések látogatása alól. Ezt Skála János elnök utasítására Pöltz Róbert megtagadta. A csapat tagjai egybehangzóan állították, hogy szerződést nem fognak szegni és abban reménykednek, hogy az illetékesek felelősségre vonása nem marad el.A bányászhimnusz egy részletét idézték, mint mondták, ez most nagyon illik rájuk: „Végóránkat éljük, Isten kezében életünk, Ő megsegít, reméljük!" Végezetül összepakolták a személyes holmijaikat és távoztak a stadionból.– Az illetékeseknek ugyanazt kívánom, mint amit most én érzek – mondta elmenőben röviden Bánfalvi Zsolt edző.Nehezen bírt az érzelmeivel a csapat egyik játékosa, Szabó László is: – Hosszú évek munkáját tették tönkre Sopronban.Sifter Tamás csapatkapitány: – Végtelenül elkeseredett vagyok. Tíz éve már átéltem ilyet Sopronban, nem gondoltam, hogy ez még egyszer előfordulhat velem.Nagyon megviselték a történtek Bekő Balázs szakmai igazgatót is, ennek ellenére vállalta a nyilatkozatot: – Olyan érzések kavarognak bennem, mint még életemben soha! Megalázottnak, becsapottnak érzem magam, akit ráadásul hülyének néztek. Mondom ezt azért, mert amikor Sopronba jöttem, tisztában voltam a szakmai lehetőségekkel, de a klub ügyvezetője, Pöltz Róbert megnyugtatott, hogy van jövője a soproni focinak. Az esetleges kiesés után az azonnali visszajutás lehetőségéről is tárgyaltunk. Ehhez képest tavasszal megölték a soproni focit és létbizonytalanságba taszítottak negyven embert. Azt gondoltam, hogy 2018-ban a magyar fociban ilyen nem történhet meg. Szerintem ez bűncselekmény, de a felelősségre vonás nem az én kompetenciám. A tényszerűség kedvéért mondom, hogy a februári bérünket kaptuk meg utoljára. Nagy valószínűséggel a kft. csődbe megy, ha lesz máshol állásunk, az júliustól lép érvénybe, így az első bérünket csak augusztus közepén kaphatjuk meg. Ebből kiszámolható, hogy legjobb esetben hat hónapot kell kihúznunk ebben a helyzetben. Nekem három gyermekem van, akik felé kötelezettségeim vannak. Az eseményektől függetlenül továbbra is hiszek abban, hogy érdemes a magyar fociban dolgozni, de a jelenlegi helyzet mélységesen felháborító és megalázó.Ennek ellenére a csapat tagjai úgy határoztak, a vasárnapi, ZTE elleni utolsó hazai bajnoki mérkőzésen (17 ó) pályára lépnek és ily módon köszönnek el kitartó közönségüktől.Az már biztosnak tűnik, hogy az NB II-től búcsúzó SVSE jövőre az NB III-ban sem indulhat, mert nem kap licencet.