NB II foci - Új igazolások és távozók Mosonmagyaróváron

Drescher Ottó klubelnök elmondta: a tavalyi csapatból Deák a Honvédhoz, Czár és Lázár Gyirmótra – utóbbi kölcsönben volt Óváron –, Koszó a ZTE-hez, Jasarevic Szolnokra távozott. Nem Óváron futballozik tovább Baranyai, Horváth M. és Németh M. sem.



Ugyancsak népes az érkezők listája is. Mosonmagyaróvárra igazolt Juhász György, aki a Békéscsaba csapatkapitánya volt, Tóth Milán és Kovács Botond kölcsönbe érkezett az MTK-tól, Huszárik Zsolt Komáromból, Vágó Levente Szegedről, Markosz Szpiriulisz a Ferencváros II-től.



„A tervek szerint még három játékost szerződtetünk, a felvidéki srácok sorsa a jövő héten rendeződik – mondja Drescher Ottó. – Az eddigi előkészületi mérkőzések zömében a próbajátékosok kiválasztásával teltek, a következőkben a csapatépítésen lesz a hangsúly. Infrastruktúrában is előre kell lépnünk, hiszen az MLSZ előírásai szerint az NB II-es csapatoknak három éven belül fűtött, világítással rendelkező pályán kell tartaniuk a hazai mérkőzéseiket. A szigorú előírásoknak a tao és a pályázati pénzek mellett is csak nehezen tudunk eleget tenni, hiszen az önrészt biztosítanunk kell."