Mosolyogva teniszeztek - Tehetségkutató diákversenyt rendeztek kisiskolásoknak Győrben - sok-sok fotó

Eredmények



10-es éves lányok



1. Kóródi Liliána (Arany)

2. Károlyi Adrienn (Kölcsey)

3. Mike Mercédesz (Móra)

4. Fekete Lilien Hanna (Kölcsey)



10-es évek fiúk



1. Lakatos Levente (Móra)

2. Pusztai Szabolcs (Móra)

3. Tunner Lóránt (Móra)

4. Paár Dani (Kölcsey)



13/14-es éves lányok-fiúk



1. Csollány Milán (Radnóti)

2. Kelemen Milán (Radnóti)

3. Sztojka Dávid (Radnóti)

4. Andrási Dominik (Radnóti)

30 győri diák és kísérő tanáraik érkezett a diáksport versenyre, amelyet a Győri Lendület Sportkör szervezett. Két győri iskola igazgatója, Sulyokné Kelemen Judit a Radnótiból és Jámbor László a Kölcseyből személyesen jött el szurkolni a tanítványaiknak. A gyerkőcök mosolyogva játszottak a play and stay szabályok szerint, gyűjtögették lelkesen a pontokat.Egy-egy vesztett meccs után bizony még a mécses is eltörött, de azzal vigasztaltuk a kicsiket, hogy ez a klasszis teniszezőkkel is előfordul. A verseny végén az összes bánat a múlté lett, hisz minden induló fülhallgatóval, vitaminokkal, szőlőcukorral a táskájában búcsúzott a teniszpályától. A dobogós helyezettek pedig klassz nyereményekkel lepték meg szüleiket otthon.A diákversenyt több cég, szervezet támogatta: a Somogyi Elektronic, a Decathlon Magyarország, a Sana, a Marcal Teniszcentrum, a Győr-Moson-Sopron Megyei Diáksport Egyesület és a Nemzeti Együttműködési Alap. Köszönet érte!