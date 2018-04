Megyei foci - Kilencszer vette be a rajkaiak kapuját a Ménfőcsanak - tabellák, galéria + nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Lipót 59 pont / 22 mérkőzés

2. Ménfőcsanak 57/21

3. Nyúl 48/21

4. Öttevény 34/21

5. SFAC 1900 34/22

6. Jánossomorja 33/21

7. Bácsa 29/21

8. Hédervár 27/22

9. Beled 25/20

10. Gönyű 25/21

11. Győrszentiván 24/20

12. Fertőszentmiklós 21/21

13. Kapuvár 19/21

14. Lébény 19/22

15. Hegyeshalom 11/20

16. Rajka 5/20

A bajnokság állása:

1. Koroncó 55 pont / 20 mérkőzés

2. Pannonhalma 50/20

3. Győrújbarát 43/21

4. Abda 38/20

5. Nagyszentjános 37/21

6. Tét 32/21

7. Győrzámoly 30/20

8. Kajárpéc 29/21

9. DAC 25/21

10. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 25/21

11. Bőny 22/21

12. Rábapatona 19/20

13. Győrújfalu 18/20

14. Enese 17/20

15. Pápateszér 15/21

16. Börcs 11/20

A bajnokság állása:

1. Mosonszentmiklós 49 pont / 21 mérkőzés

2. Mosonszolnok 47/21

3. Dunakiliti 47/22

4. Dunaszeg 46/21

5. Máriakálnok 34/21

6. Bezenye 34/20

7. Kimle 33/22

8. Kunsziget 31/19

9. Darnózseli 31/21

10. Károlyháza 27/20

11. Halászi 26/20

12. Püski 24/20

13. MITE 17/20

14. Győrsövényház 11/21

15. Ásványráró 7/20

16. Levél -1/19

A bajnokság állás:

1. Petőháza 47 pont / 19 mérkőzés

2. Répcementi Dénesfa 44/20

3. Szany 43/19

4. Vitnyéd 39/19

5. Rábaszentandrás 34/19

6. Iván 29/20

7. Lövő 29/19

8. Hegykő 26/19

9. Veszkény 25/17

10. Rábapordány 22/18

11. Fertőd 22/18

12. Nagycenk 19/18

13. Bősárkány 18/20

14. Kópháza 8/20

15. Sopronkövesd 3/19

A bajnokság állása:

1. Pér 49 pont / 19 mérkőzés

2. Győri Cápák 44/20

3. Bakonyszentkirály 43/20

4. Veszprémvarsány 40/21

5. Ikrény 39/21

6. Sokorópátka 37/20

7. Tényő 33/19

8. Vámosszabadi 29/19

9. Écs 27/19

10. Pázmándfalu 27/20

11. Bajcs 23/20

12. Győrság 21/20

13. Mezőörs 19/21

14. Töltéstava 11/19

15. Mindszentpuszta 7/20

16. Bakonyszentlászló 7/21

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 49 pont / 18 mérkőzés

2. Mecsér 37/16

3. Dunaszentpál 36/18

4. Győrszemere 31/16

5. Felpéc 31/18

6. Újrónafő 26/19

7. Rábacsécsény 26/18

8. Csikvánd 25/17

9. Kóny 24/17

10. Rábaszentmihály 22/18

11. Gyömöre 15/17

12. Bezi 10/19

13. MITE II. 8/15

14. Gyarmat 5/18

15. Bodonhely kizárva

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 51 pont / 18 mérkőzés

2. Várbalog 39/18

3. Sport 36 29/16

4. Bácsa II. 27/17

5. Dunasziget 25/16

6. Mosonszentmiklós II. 24/17

7. Győrladamér 23/18

8. Győrújfalu II. 17/18

9. Kimle II. 12/14

10. Mosonudvar 1/18

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 45 pont / 18 mérkőzés

2. Himod 40/19

3. Farád 40/19

4. Jobaháza 38/18

5. Osli 36/19

6. Egyed 33/19

7. Babót 32/18

8. Bogyoszló 26/19

9. Mihályi 23/18

10. Kisfalud 22/19

11. Rábakecöl 20/19

12. Bágyogszovát 15/19

13. Vág 14/18

14. Szil 12/19

15. Magyarkeresztúr 6/19

16. Szárföld kizárva

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 34 pont / 16 mérkőzés

2. Fertőendréd 32/16

3. Csapod 30/16

4. Ágfalva 27/16

5. Sopronhorpács 25/15

6. Egyházasfalu 24/17

7. Nagylózs 16/16

8. Pereszteg 13/16

9. Répcevis 7/16

A bajnokság állása:

1. Und 31 pont / 13 mérkőzés

2. Harka 26/12

3. Agyagosszergény 20/10

4. Zsira 12/11

5. Fertőd II. 11/12

6. Újkér 9/12

7. Sarród 6/10

8. Balf (kizárva)

SFAC–Hegyeshalom 3-0Kapuvár–Hédervár 1-1Nyúl–Lébény 3-0Ménfőcsanak–Rajka 9-0Gönyű–Beled 1-0Bácsa–Öttevény 1-4Jánossomorja–Fertőszentmiklós 1-1Győrszentiván–Lipót 0-5(0–3)Bácsa, 100 néző. V.: Lukácsi.Bácsa: Katona T. – Kulcsár, Kiss B., Bognár Á. (Posta), Simigla, Sipos, Kurucz, Katona V., Bögöly P. (Mendel), Kalmár, Veller. Edző: Korsós György.Öttevény: Papp I. – Fuhrmann, Wágenhoffer, Keszei, Varga J., Vígh (Puter M.), Hécz, Nagy L,. Nagy R., Klement (Németh M.), Horváth B. (Puter G.). Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Sipos, ill. Vígh (2), Wágenhoffer, Nagy R.Kiváló első félidőt produkált a két csapat. A 21. percben váratlanul szerezte meg a vezetést az Öttevény (0–1), majd Vígh Norbert révén – lemásolva első fejesét – az előnyüket is megduplázták a vendégek (0–2). Rövid időn belül egyenlíthettek volna a bácsaiak, de a hazai ziccerek kimaradtak. És amilyen a futball, egy kapu előtti kavarodásból Wágenhoffer Gergely lőtt gólt (0–3). Veszítenivaló híján a második játékrészben nagy elánnal támadott a hazai csapat. Veszélyes helyzetek követték egymást, a szépítés sikerült is Sipos Máté révén (1–3). A bácsaiak kockáztattak így a végén Nagy Roland élt a kínálkozó lehetőséggel és beállította a végeredményt (1–4).Összességében gyönyörű megoldásokkal tarkított, színvonalas mérkőzésen a helyzeteivel jobban gazdálkodó vendégek megérdemelt győzelmet arattak.Jók: Sipos, Veller, Kulcsár, ill. Papp I., Varga J., Keszei, Klement, Vígh.Korsós György: – Egész tavaszunk az ellenfél által ki nem kényszerített egyéni hibák utáni gólokról és a kihagyott helyzetekről szól. Mentális problémákkal küszködünk.Germán Ferenc: – Az első félidei jó játékunk három pontot eredményezett, aminek nagyon örülök. Gratulálok az egész csapatnak a mai teljesítményéhez.(1–0 )Sopron, Anger réti pálya, 100 néző. V.: Krasznai R.SFAC 1900: Ribovics – Luisser, Horváth P., Kelemen, Göndöcs, Füzi, Kovács D., Barkovics (Fényes), Récsei (Németh R.), Honyák, Olasz (Gürtet). Edző: Urbán Flórián.Hegyeshalom: Takács B. – Gláser, Baranyai, Varga B., Kónya, Csányi, Derdák, Pál G. (Orosz P.) Régely, Tóth F., Gyenge. Mb. edző: Baranyai József.Gsz.: Honyák (2), Kelemen.Kiváló játékvezetés mellett a hazai csapat könnyedén nyert, százszázalékos ziccerei közül hármat kihasznált, így ebben az összevetésben jobbnak bizonyult az ellenfelénél.Jók: Ribovics, Göndöcs, Honyák, Kelemen, Horváth P., ill. Régely, Orosz, Baranyai, Gyenge, Derdák.Urbán Flórián: – Előbb-utóbb minden sorozat megszakad...Baranyai József: – Az egyik oldalon kihasználták a helyzeteket, a másikon nem.(2–0)Nyúl, 250 néző. V.: Horváth Z.Nyúl: Kiss A. – Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga Zsolt, Rigó, Varga P., Varga Zsombor, Töltősi, Vörös Torma (Kecskeméti), Visy (László N.), Herczeg (Szabó A.). Edző: Varga Péter.Lébény: Gadavics – Mészáros P., Fenesi, Domoszlai (Fördős), Süveges (Élő), Pintér K., Terdik (Károlyi), Hegedüs, Boczor, Szücs G., Németh D. Edző: Pék László.Gsz.: Kapa Márkó, Visy, Rigó.Sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született a szervezetten játszó, de inkább a védekezésre koncentráló Lébény ellen.Jók: Kapa Márkó, Varga Zsolt, Varga Zsombor, Rigó, ill. Fenesi, Boczor, Mészáros P.Varga Péter: – Fiatal csapatom szorgalmasan gyűjti a pontokat hol látványos, hol gyengébb játékkal. Ma közepes teljesítménnyel nyertünk a sportszerű vendégek ellen.Pék László: – A vereség ellenére elégedett vagyok a csapat hozzáállásával és játékával egyaránt. Egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználták a rutinosabb hazaiak.(1–1)Kapuvár, 250 néző. V.: Fuhrmann.Kapuvár: Vass – Kecskés, Szabó Szebasztián, Horváth P., Bognár L., Tar, Böcskör Gy. (Lukácsi), Győrvári, Debreceni (Böcskör Zs.), Kerékgyártó (Mozsolits), Árki. Megbízott edző: Böcskör Zsolt.Hédervár: Endrődy B. – Szabó Szilárd, Széles, Jász, Benczinger, Leskó, Nagy Cs., Lappints, Molnár Á. (Korcz), Kiss Á., Antalkovics. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Győrvári, ill. Szabó Szilárd.Mindkét csapat támadó szellemben futballozott és végül igazságos döntetlen született.Jók: Győrvári, Debreceni, Árki, ill. Lappints, Szabó Szilárd.Böcskör Zsolt: – Az első félidei negyedórás rövidzárlat után magára talált a csapat.Tiba Zoltán: – Az első félidőben kimaradtak a helyzetek. A szünet után pedig egyenlő erők küzdelmét láthatták a szurkolók.(0–0)Gönyű, 200 néző. V.: Csirke.Gönyű: Vörös – Kiss Z., Máté Sz., Sovány, Végh, Böcz A. (Takács N.), Lanzendorfen, Czeitler, Tóth R., Sárközi, Papp T. Edző: Kertész Balázs.Beled: Soós – Kiss K., Varga D., Szemes (Vass), Szabó D., Bontó, Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor Sz. (Molnár M.), Marton Z. Edző: Csordás Csaba.Gsz.: Czeitler.Jó iramú mérkőzésen a hazaiak a több nagy gólhelyzetükből egyet értékesítettek, így megérdemelten szerezték meg a három pontot.Jók: mindenki, ill. Soós, Torma, Kiss K.Kertész Balázs: – Igazi csapatmunkával sikerült felőrölnünk a szívósan és szervezetten játszó beledi együttest.Csordás Csaba: – Abszolút ikszes mérkőzés volt. Hiába dominált jobban az ellenfél, egy gyorsan elvégzett szabadrúgásgólra rosszul reagáltunk. Megérdemelten nyert a Gönyű, mert jobban akarta a sikert.(0–2)Győrszentiván, 200 néző. V.: Herm L.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Bieder A., Stefanits, Hanicz, Kertész (Halász), Bieder T., Lenhardt (Takács P.), Vadász, Szabó P. (Szántó), Czuppon. Edző: Zsédely Attila.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete (Nyári), Bella, Zimonyi, Varga T., Bieder G., Vojnisek (Schilinger D.), Schilinger R., Huszty, Füleki. Edző: Cseri Mihály.Gsz.: Füleki (4), Schilinger D.Amennyire tudta, a hazai csapat megnehezítette az esélyesebb Lipót dolgát, de a mérkőzés végére kiütközött a tudáskülönbség.Jók: Kasza, Czuppon, Szabó P., ill. mindenki.Zsédely Attila: – Az eredmény ellenére nem érheti szemrehányás a csapatot. Amit tudtunk, megtettünk a jó eredmény érdekében, de el kell ismerni, hogy az ellenfél sokkal jobb volt.Cseri Miály: – Sokat kellett dolgoznunk a századik gólunkért, ami jó játékkal sikerült egy sportszerű, szimpatikus ellenféllel szemben.(4–0)Győr-Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Ábrahám T.Ménfőcsanak: Ficsór – Szilvágyi (Veres), Nagy Á., Zámbó, Visy, Weitner, Püspök (Póczik), Németh B., Nagy B. (Ködmön), Csonka, Böcskey. Edző: Mayer János.Rajka: Grebeshkov – Diviak, Hegyi B. (Matusich), Batyanek, Bauer, Belovic, Gaszner D., Kireth, Baják, Bubeník, Takács R. Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Weitner (3), Böcskey (2), Visy, Csonka, Szilvágyi, Grebeshkov (öngól). Kiállítva: Batyanek.A hazai csapat motiváltan, nagyon jól futballozott, ráadásul számtalan ménfőcsanaki helyzet ki ismaradt, így akár nagyobb különbségű is lehetett volna a hazai győzelem.Jók: mindenki, ill. senki.Mayer János: – Motiváltan, szemre is tetszetősen játszottunk. Azt hiszem, megérdemeltük ezt a győzelmet és a jó játékot is.Rastislav Kunst: – Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten tartotta otthon a három pontot. További sok síkert kívánok az ellenfelünknek.(0–1)Jánsosomorja, 200 néző, V.: Horváth Martin.Jánossomorja: Tüske – Takács B. (György J.), Fettik, Tóth II Kristóf,. Menyhárt, Soós (Lőrincz), Maidics, Tóth I Kristóf (Dudás), Kantó, Gaál Z., Cseri. Edző: Varga Róbert.Fertőszenmiklós: Majer – Kovács Galavics M., Keresztes, Galambos, Ratatics, Mészáros M. (Ambrus A.), Ambrus Cs., Bokán, Holzmann, Kiss Á. (Péter D.), Fábián. Edző: Majoros Zoltán.Gsz.: Fettik, ill. Mészáros M.Az első félidőben a hazai csapat támadott többet, de az első és egyetlen támadásból gólt szereztek a vendégek. A szünet után óriási helyzetet hagytak ki a fertőszentmiklósiak, míg a Jánossomorja a találkozó hajrájában egyenlített. Összességében a hazai csapat ajándékozott egy pontot a vendégeknek.Jók: Menyhárt, ill. Mészáros M., Ambrus Cs., Keresztes, Holzmann.Varga Róbert: – A csapat tartását mutatja, hogy már háromszor sikerült talpra állnunk az eredménytelen első félidők után.Majoros Zoltán: – Kétarcú mérkőzésen megint az utolsó percekben úszott el a győzelem, bár a mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságos.2018. 04. 15., vasárnapPápateszér–DAC 1-3,Győrújfalu–Börcs 4-2,Pannonhalma–Győrújbarát 3-0,Bőny–Rábapatona 5-1,Koroncó–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 5-0,Enese–Nagyszentjános 1-2,Tét–Győrzámoly 2-4,Kajárpéc–Abda 2-1.2018. 04. 14., szombatDunaszeg–Kimle 4-3,MITE–Ásványráró 2-0.2018. 04. 15., vasárnapHalászi–Kunsziget 4-2,Levél–Bezenye 1-11,Dunakiliti–Darnózseli 5-1,Győrsövényház–Mosonszentmiklós 1-2,Károlyháza–Püski 3-1,Mosonszolnok–Máriakálnok 1-0.2018. 04. 14., szombatIván–Lövő 3-4.2018. 04. 15., vasárnapBősárkány–Kópháza 6-0,Veszkény–Vitnyéd 1-4,Szany–Sopronkövesd 3-0,Hegykő–Nagycenk 4-0,Rábapordány–Répcementi Dénesfa 3-4,Petőháza–Fertőd 1-0.2018. 04. 15., vasárnapMindszentpuszta–Ikrény 0-6,*Veszprémvarsány–Győrság 5-1,*Pázmándfalu–Bajcs 1-1,Mezőörs–Pér 2-1, *Bakonyszentkirály–Győri Cápák 7-0, *Töltéstava–Écs 3-0,Vámosszabadi–Tényő 1-4,*Bakonyszentlászló–Sokorópátka 1-2.*2018. 04. 14., szombatRábaszentmihály–Mecsér 3-1.2018. 04. 15., vasárnap:Dunaszentpál–Markotabödöge 1-1,Győrszemere–Rábacsécsény 2-2,Gyarmat–Bezi 5-0,Kóny–Felpéc 0-3,Gyömöre–Csikvánd 1-4.2018. 04. 14., szombatBácsa II–Hotel Lajta Park 0-1,Sport 36–Mosonszentmiklós II elmaradt,Dunasziget–Kimle II. elmaradt.2018. 04. 15., vasárnap:Győrladamér–Győrújfalu II 0-0,Várbalog–Mosonudvar 11-1.2018. 04. 14., szombatMagyarkeresztúr–Szil 0-1.2018. 04. 15., vasárnap:Babót–Osli 1-2,*Rábakecöl–Farád 2-3,*Jobaháza–Egyed 2-2,Rábatamási–Himod 4-2,Vág–Bágyogszovát 0-2,*Bogyoszló–Kisfalud 3-1.*2018. 04. 14., szombatÁgfalva–Fertőendréd 1-3.2018. 04. 15., vasárnapFertőrákos–Nagylózs 5-2,Egyházasfalu–Répcevis 5-1,Pereszteg–Csapod 2-3.2018. 04. 15., vasárnap, 12 óra:Fertőd II–Und 2-3,Újkér-Zsira 6-2.