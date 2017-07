Megyei foci - Erősítenek a jövőért Kópházán

A bajnokcsapat tagjai. Hátsó sor, balról: Szauer Gábor, Herbszt Róbert, Szabó Bence, Papp Tamás, Bálint Dániel, Artner Tamás, Kertész Attila, Grubits Sándor, Kertész Mátyás, Középső sor: Németh Tamás, Nyulász Krisztián, Szentpéteri Péter, Pócza Szilveszter, Palestro Pedro, Grubits Marcell, Janzsó Gyula, Begovits Patrik, Begovits Krisztián. Első sor: Németh József, Begovits Zoltán elnök, Drubits Dávis, Kocsis Péter. A képről hiányzik Karácsonyi Tamás és Brasch Dávid.

Majdnem húsz év elteltével ünnepelhetett ismét bajnokcsapatot a csapat szurkolótábora. Akkoriban Horváth László elnök, Egresits Sándor szakosztályvezető és Majoros Zoltán edző irányításával a legalsó osztályból egészen a megyei első vonalig menetelt a gárda.Begovits Zoltán, az egyesület mostani elnöke bizonytalanság közepette értékelte az elmúlt esztendőt.– Még ott tartunk, hogy örülünk az aranyéremnek, amelyet az elmúl bajnoki szereplésünk alapján érdemeltünk ki – mondja az elnök –, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. A siker a csapat érdeme, a fiúk mindent megtettek érte. Kiemelni nem szeretnék senkit, mert valóban csapatként értük el azt, aminek most örülhetünk. Igyekeztünk a heti két edzésen úgy összerázni a társaságot, hogy a hétvégi mérkőzéseken ne legyenek gondjaink. Természetes, hogy Sopron közelsége kihat a létszámösszetételre, de hát egy ilyen kisközségben nem biztos, hogy minden korosztályban mindig biztosítani tudnánk a szükséges létszámot. Az viszont örvendetes, hogy a legkisebb korosztályokban csak helybéli gyerekek szerepelnek a Bozsik-program keretében.

Úgy tűnik, a feltételek megfelelnek a magasabb osztály követelményeinek is.– A közelmúltban építettük újjá az öltözőnket, állandóan fejlesztjük a pályánkat. Az önkormányzat támogatja az egyesületet, de szponzoraink is adnak támogatást. Kertész Mátyás elnökségi tag sokat segít a folyamatos munkáinkban, de ugyanezt elmondhatom Begovits Mátyás gondnokról is, aki szinte mindennap a pályán van. Bár már elmúlt ötvenéves, a tartalékok közt még aktív Németh József, ő az ifjúsági csapat edzéseit irányítja. Eddig senki nem jelentette be távozási szándékát, viszont új játékosok érkeznek, így mindenképp erősödik a csapatunk akár a megyei másod-, akár a harmadosztályban indulunk az őszi idényben.