Megyei foci - elkészültek a csoportbeosztások

Megyei I. osztály



Újra 16 csapat szerepel az I. osztályban. A 2016/17-es bajnokságban 14 együttes szerepelt csak, ezek a csapatok maradtak is az első számú megyei osztályban, tehát kieső ebből az osztályban nem volt. A korábbi 14 csapathoz csatlakozott a megyei II. osztály mosonmagyaróvári csoportjának győztese, a Lébény, valamint a soproni csoport első helyezettje, a SFAC 1900 SE.



Beledi SE

Bácsa FC SE3.

Győrszentiván SE

Hegyeshalmi SC 1931

Hédervár KSK

Jánossomorjai SE

Kapuvári SE

Lébény SE

Lipót SE Pékség

LOLAND Nyúl SC

Öttevényi TC

Rajkai SE

SFAC 1900 SE

ESK Győr-Ménfőcsanak



Megyei II. osztály



Továbbra is három területileg alkotott csoportban versenyeznek egymással a csapatok, mint eddig is. A győri és a mosonmagyaróvári csoportban 16-16, míg a soproniban (hasonlóan az előző évi bajnoksághoz) 15 csapat szerepel.



Az előző év óvári és soproni csoportjának bajnokai feljebb léptek, két csapat pedig lejjebb lépett, a győri csoport 14. helyezettje, a Kóny, valamint soproni csoportban az utolsó helyen végző Babót a harmadosztályban folytatja idén. A megyei III. osztályból feljutott a Rábapatona-Besenyő SE, a DAC UP (mindkét csapat a győri csoportba került), valamint a Kópháza és a Sopronkövesd (ők pedig a soproniba).



Új szereplő a megyei II. osztályban a Pápateszér csapata. A Bakonyszentlászlóval szomszédos Veszprém megyei település együttese korábban a Veszprém megyei II. osztályban szerepelt, az előző bajnokságot a 10. helyen zárták.



Néhány együttes másik csoportba került az előző bajnoksághoz képest, a Dunaszeg és a Kunsziget átkerült a győriből a mosonmagyaróvári csoportba, a Bősárkány pedig a mosonmagyaróváriból a soproniba.



Győri csoport

Abda SC

Bőny SE

Börcs KSE

DAC UP

Enese SC

Győrasszonyfa-Tarjánpuszta LSE

Győrújbarát SE

Győrújfalu SE

Győrzámolyi SE

Kajárpéci SE

Koroncó KSSZE

Nagyszentjános SE

Pannonhalma SE

Pápateszéri SE

Rábapatona-Besenyő SE

Téti Sokoró FC



Mosonmagyaróvári csoport

Ásványráró KSK

Bezenye SE

Darnózseli SE

Dunakiliti KSE

Dunaszeg SE

Halászi SE

Károlyházi KSK

Kimle KSE

Kunsziget SE

Levél KSE

Máriakálnok SE

MITE

Mosonszentmiklós SE

Mosonszolnok SE

Püski SE

Sportegyesület Győrsövényház



Soproni csoport

KSE Bősárkány

Fertő Menti SC Hegykő

Fertőd SE

Kópháza SE

KSE Iván

KSK Rábapordány

Lövő SE

MONDÓ Bútoráruház Vitnyéd SE

MET-NA SE Veszkény

Nagycenki SE

Petőházi SE

Rábaszentandrás SE

Répcementi SE

Sopronkövesd LC

Szany SE



Megyei III. osztály



Van néhány új együttes a megyei III. osztályban (és itt nemcsak a II. osztályból lejjebb soroló Kónyról és Babótról van szó). Újra indul ugyanis az előző bajnokság során kizárt Újkér, új csapatként pedig itt a Kapuvár II.



Az MLSZ megyei igazgatóságának tájékoztatója alapján nem nevezett viszont a Barbacs, a Győrszentiván II., a Győrasszonyfa-Tarjánpuszta II. és a Hédervár II. sem.



Néhány csapat itt is más csoportba került, mint ahol az előző bajnokság során szerepelt.



Győr Keleti csoport

Bajcs SE

Bakonyszentkirály Váralja SE

Bakonyszentlászló KSE

Bácsa SE II.

Écs KSE

Győri Cápák

Győrság KSE

Mezőörs KSE

Mindszentpusztai SE

Pázmándfalu KSE

Pér SE

Sokorópátka SE

Szabadföld SE Tényő

Töltéstava SE

Veszprémvarsány SE

Vámosszabadi SE



Győr-Mosonmagyaróvár csoport

Bezi KSE

Bodonhely SE

Csikvánd SE

Dunaszentpál SE

Felpéc SE

Gyarmat SE

Gyömörei SK

Győrszemere KSK

Kóny SE

Markotabödöge SE

Mecsér KSE

MITE II.

Rábaszentmihály KSE

Rábacsécsény SE

Újrónafő SK



Mosonmagyaróvár északi csoport

Dunaszigeti KSE

Győrladamér LSE

Győrújfalu SE II.

Hotel Lajta Park

Ikrény SE

Kimle KSE II.

Mosonszentmiklós SE II.

Mosonudvar SE

Petőfi Sportkör Lipót II. (SPORT 36)

Várbalog KSK



Csornai csoport

Babót SE

Bágyogszováti KSE

Bogyoszló KSE

Egyed KSE

Farádi KSE

Himodi SE

Jobaháza KSE

Kisfalud KSE

Magyarkeresztúr KSE

Mihályi SE

Osli KSE

Rábakecöli SE

Rábatamási SK

Szárföldi SE

Törekvés SE Szil

Vág SE



Soproni A csoport

Csapod SC

Egyházasfalu SE

Fertőrákosi SE

KSK Ágfalva

Nagylózsi SK

Peresztegi SE

Répcevis FC

Sopronhorpácsi KSE

Tercia Fertőendréd SE



Soproni B csoport

Agyagosszergény LSE

Balf SE

Fertőd SE II.

Harka KSK

Kapuvári SE II.

Sarródi Ászok SE

SVSE II.

Tömegsport Klub Zsira TSK

Újkéri FC

Undi LSE