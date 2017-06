Korszerűsítik az arénát Sopronban

A kosárlabda-bajnokság már jó ideje befejeződött, de az élet nem állt meg az Uniqa Sopron háza táján. Gőzerővel folynak az augusztusi U18-as Európa-bajnokság előkészületei, és több területen is tart a Novomatic Aréna korszerűsítése. Ehhez hathatós támogatást nyújt a soproni önkormányzat is.



A fejlődés részeként a profi JBL-hangrendszerrel már találkozhattak szurkolóink a tesztüzem alatt. A nagyterem minden szegletében ugyanazt a kiváló minőséget és hangerőt élvezhetik ezentúl.



Új eszközökkel gazdagodott a rehabilitációs központ. Megérkezett a kriokamra (regenerációt segítő hidegkamra) és a nyirokmasszázsgép is, melyek egyedülállóak Sopronban.



A nagyterem és az Akadémiai Oktatóközpont hideg-meleg befúvó rendszerének kiépítése is az utolsó fázisához érkezett. Új burkolatot kapott a tetőgerinc is, a héten pedig megkezdődött a tető átfestése.



A létesítmény alagsorában elhelyezkedő panziórész felújítása is jól halad. Ennek keretében minden szoba megújul, beleértve a burkolatokat és a bútorokat is. A szobák hűtése és fűtése is korszerűsödik.



A közeljövőben a csarnok körül tereprendezést végeznek, további parkolókat is alakítanak ki, átalakulnak, fogadórészt kapnak a főbejáratok. Az Akadémiai Oktatóközpont új öltöző-rehabilitációs egységgel gazdagodik, és egy minden igényt kielégítő, sokoldalúan használható előadóterem is segíti majd a munkánkat.