Knoch Viktor még nem döntött a folytatásról

Még nem tudom. Feleségem három év kihagyás után szeretne visszatérni a gyermekünk születését követően. Az biztos, hogy mindketten nem tudunk korcsolyázni, de majd együtt döntünk"

Vancouver után kicsit leült a dolog. Nagyon kellett egy új impulzus, amit végül Lina hozott Szocsi előtt. Akkor már a legjobb nyolc csapat között voltunk, de a bírók megakadályozták, hogy ott legyünk a játékokon"

A döntő előtt éppen arról beszéltünk Sanyival, hogy amikor eddig nyertünk a világkupákon, akkor mindig az élről indult, egyszer sem kellett bravúrt csinálnia. Most jött el a pillanat"

Mintha elfelejtettem volna korizni, nagyon cikinek éreztem"

- mondta a csütörtökön történelmi diadalt aratott magyar váltó rangidőse, akinek párja Marta Knoch, leánykori nevén Wójcik szintén rövidpályás gyorskorcsolyázó, de a jövőben lengyel helyett magyar színekben versenyezne.A pécsi sportoló, aki a 2006-os, torinói játékokon ötödik volt 1500 méteren, már több mint tíz éve tagja a válogatottnak, így nagy rálátása van, milyen hosszú utat tett meg a sportág magyarországi fejlődése az első ötkarikás bajnoki címig. A siker zálogaként két dolgot említett, egyrészt, hogy a korcsolyasport bekerült a kiemelt sportágak közé, ami jelentősen javította a finanszírozást, illetve azt, hogy a Liu fivérek révén két világklasszisa lett a váltónak.- emlékezett vissza a kínai vezetőedző érkezésére és a magyar váltó kizárására az egyik kvalifikációs versenyen. "Akkor már látszott a fejlődés, de egy év kevés volt a látványos eredményekhez. Egy teljes olimpiai ciklus viszont már elégnek bizonyult".Saját teljesítményével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az 500 métert elrontotta, ezért csak saját magát okolhatja, illetve szerinte váltóban is az elődöntőben ment jobban, akkor többször is előzött, míg a fináléban inkább pozíciót vesztett a csapat a futásai során. A győzelem kulcsát abban látja, hogy a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang egyaránt világklasszis.- mondta a 28 éves Knoch, aki arról is beszámolt, hogy mentálisan nehéz két ilyen kiváló korcsolyázóval készülni, mert többször nem tudta eldönteni, hogy ő megy rosszul, vagy Liuék ennyire jók.A negyedik olimpiáján szerepelt Knoch arról is mesélt, hogy hiányzik már a családja, ráadásul a vasárnapi hazaérkezéskor még várnia kell a nagy találkozásra, mert párja és a gyermeke szintén akkor tart haza Los Angelesből.Burján Csaba egy nappal a világra szóló siker után bevallotta, hogy rettenetesen nehéz volt a felkészülés számára, a courmayeuri edzőtáborban szinte azon gondolkodott, hogy abbahagyja, de saját bevallása szerint a szöuli megérkezést követően az olimpián is nagyon rossz formában érezte magát.- mondta nevetve Burján, aki úgy vélte, hogy az elődöntőre állt össze a mozgása rendesen, de az utána következő edzéseken megint gyengébben tejesített.