Kajak-kenu - Csay Renáta duplázik a vb-n

Csay Renáta idén is két számban szerepel majd a maratoni világbajnokságon. Fotó: Kisalföld-archívum

A Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöksége elfogadta a szeptember 8. és 10. között a dél-afrikai Pietermaritzburgban megrendezendő maratoni világbajnokságon induló válogatott névsorát.A győri Weisz Róbert, a maratoni szakág vezetője több érdekességről is beszámolt a kerettel kapcsolatosan a kajakkenusport.hu oldalon: „Egyrészt férfi kajakban új párost köszönthetünk, másrészt sok lesz a duplázás."Az új páros B egységként indul majd el, Györgyjakab Máté és Kulifai Tamás ül majd a hajóba.

„Utóbbi nem került be a gyorsasági csapatba, de sikerült felkészülnie és kivívnia a maratoni indulás jogát. Kajakban Boros Adrián, míg kenuban a párosban világbajnok Kövér Márton és Dóczé Ádám is duplázik, utóbbi szerette volna megméretni magát egyesben, ki is vívta itthon az indulás jogát. B egységünk tagjai, Koleszár Zoltán és Dóri Bence Balázs az U23-asok között állnak majd rajthoz" – folytatta a szakember.Ha maratoni kajak, akkor Győrben egyértelműen szóba kerül Csay Renáta neve, hiszen a sportág koronázatlan királynője már 18 vb-aranynál jár. Annyinál, amennyit korábban még senki sem szerzett a szakágban, s mivel most is két számban versenyez majd, könnyen elképzelhető, hogy ha szeptember 10. után megkérdezik tőle, hányszoros világbajnok, a válasz már nem egyessel, hanem kettessel kezdődik majd.Persze ne szaladjunk előre ennyire, legyen elég az, amit Weisz Róbert mond: „A hölgyeknél Csay Renáta és Kiszli Vanda duplázik, előbbi Bara Alexandrával, utóbbi Mihalik Sárával áll rajthoz párosban, Sára pedig az U23-asok között lesz induló, ahogyan a férfi kajakosoknál Györgyjakab Máté is."A csapat kiutazása véglegesnek látszik, szeptember 4-én indul és 5-én érkezik meg Dél-Afrikába a küldöttség. Az A egységek teljes költségét a szövetség fizeti, a B egységeknek különböző mértékű hozzájárulást kell fizetni az utazáshoz.A helyszínről Weisz Róbert annyit mondott: „A honlapon és a Facebookon megtalálható képek és videók alapján azt mondhatjuk, nyugodt folyószakasz, a kiszállás a stéges és a partos futószakasz egyvelege, kicsit hasonlatos Ráckevéhez vagy Győrhöz. Az egységek felkészülése javában tart, reményeink szerint szép eredményekkel térünk majd haza Dél-Afrikából."Mit lehet ehhez hozzátenni: úgy legyen...