Evezős Eb - Galambos Péter ezüstérmes

Galambos Péter ezüstérmet szerzett vasárnap a könnyűsúlyú egypárevezősök versenyében a csehországi Racicében zajló evezős Európa-bajnokságon. A 30 éves váci sportoló világbajnokságon már kétszer volt második és kétszer harmadik, kontinensviadalon azonban ez az első dobogós helyezése. Galambos három hete győzött a világkupa-sorozat első, belgrádi versenyén, és most is az éremesélyesek között tartották számon. Ennek megfelelően a döntőben sokáig a harmadik helyen haladt svájci és norvég ellenfele mögött, végül jó hajrával az elfáradó utóbbit sikerült megelőznie.



A befutó rendkívül szorosan alakult: a győztes svájci Michael Schmid mindössze 13 századmásodperccel volt gyorsabb Galambosnál, akit csupán hat századdal követett a belga Niels van Zandweghe. "Nagyon elfáradtam. Nagyon összpontosítottam a második ezer méterre, ami hihetetlenül kemény volt. Az utolsó ötszáz méter rengeteget kivett belőlem" - értékelt a nemzetközi szövetség honlapjának Galambos Péter. Szierer János szövetségi kapitány az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott: a magyar evezős nemcsak ezen a héten, hanem az egész idényben is remekül teljesít, a hozzáállása profi és magabiztos. "Egyelőre csak az edzőjével, Rapcsák Károllyal tudtam beszélni, de ő elmondta, hogy így tervezték a döntőt, ahogy történt. Az elején megbújt a mezőnyben Peti, s aztán nagy hajrával fejezte be a jól felépített pályát" - mondta a szakember.



Hozzátette: a befutó nagyon szoros volt, de ez nem is csoda, mert "tömör, sűrű" a mezőny. További három magyar egység a B döntőben volt érdekelt a vasárnapi zárónapon: az Eb-re címvédőként érkezett Simon Béla, Juhász Adrián kormányos nélküli kettes harmadik, a Matheisz József, Papp Gergely kettős (kétpár) és Pétervári-Molnár Bendegúz (egypár) pedig negyedik lett utolsó pályáján. Ez sorrendben egy 9., illetve két 10. helyet jelent összesítésben. Abid Syham (könnyűsúlyú egypár) és a Tamás Bence, Csiszár Péter könnyűsúlyú kétpár már szombaton, a C döntőben befejezte szereplését az Eb-n, előbbi összesítésben a 14., míg utóbbi a 18. helyen végzett. A könnyűsúlyú négyesek döntőjét - a Krpesics Péter, Forrai Dávid, Szigeti Roland, Fiala Balázs összeállítású magyar kvartettel - 13 órától rendezik. Erre a számra mindössze öt hajó nevezett. Eredmény: férfi könnyűsúlyú egypár, Európa-bajnok: Michael Schmid (Svájc) 6:51.72 p 2. Galambos Péter (Magyarország) 6:51.85 3. Niels van Zandweghe (Belgium) 6:51.91