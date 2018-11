Dzsudzsák és Böde visszatér a válogatottba, Rossi bekeményít

Többek között Dzsudzsák Balázsra és Böde Dánielre is számít Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Észtország és Finnország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.



Az olasz szakember a Telkiben tartott sajtóbeszélgetésen kijelentette, még mindig dühíti, hogy néhány futballista válogatotthoz méltatlan hozzáállással lépett pályára Észtországban, ahol 3-3-as döntetlent játszott a csapat. Marco Rossi világossá tette, az ő kapitánykodása alatt mostantól kezdve senkitől sem fogad el hasonlót, ellenkező esetben az érintettek nem lehetnek többet a keret tagjai. Rossi kifejtette, hihetetlen módon, de már a tallinni találkozó ötödik percében "kiszúrták" segítőjével, hogy vannak, akik nem adnak bele mindent, ez pedig ezen a szinten egyszerűen megengedhetetlen. Hozzátette, "emberek, sportolók vagyunk", így a hiba természetesen belefér, az viszont nem, hogy valaki "ne adja a vérét" a csapatért, különösképpen ha hazája válogatottjáról van szó.



Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatban a kapitány elmondta, a szélső rendszeresen edz, külön munkát is végez és játéklehetőséget kap az al-Ittihad Kalba együttesénél, így semmi sem indokolta, hogy ezúttal is kimaradjon a keretből. Hozzátette, amennyiben kezdőként küldi pályára a 31 éves játékost, akkor visszakapja a csapatkapitányi karszalagot. Ezzel kapcsolatban kifejtette, a Dzsudzsák távollétében csapatkapitánnyá előlépett Szalai Ádám azt követően, hogy megkapta tőle a bizalmat, mint az együttes vezére, mind a pályán, mind azon kívül is az öltözőben is olyan teljesítményt nyújtott, amely a megbízatáshoz méltó.



Rossi úgy fogalmazott, a közelgő Észtország (november 15., Groupama Aréna) és Finnország (november 18., Groupama Aréna) elleni összecsapásokon mindenképpen a hat pont megszerzése a cél, elsősorban azért, hogy visszanyerjék az önbizalmukat a labdarúgók, valamint elnyerjék a szurkolók támogatását. A drukkerek legutóbb a görögök elleni hazai zárt kapus meccsen is bizonyították, mennyire szeretik hazájukat, a válogatottat és mennyire éhesek a sikerre, hiszen az Üllői úton a stadionon kívülről is buzdították az együttest - jelezte.



A kapitány röviden beszélt a játékvezetésről is, mivel a legutóbbi két mérkőzést követően kritikus szavakkal illette a bírók teljesítményét. Mint mondta, ez hiba volt a részéről, ugyanis a játékvezetők is emberek, ők is hibázhatnak, mint ahogyan ő is. Megjegyezte, nem az ő feladata értékelni a munkájukat, hanem a főnökeiké. Hozzátette, minden mérkőzést szenvedélyesen él meg, de a jövőben igyekszik ügyelni arra, hogy kizárólag a csapatra koncentráljon, hiszen a viselkedésével is példát kell mutatnia, már csak azért is, mert a válogatottnál mindannyian Magyarországot képviselik.



Rossi keretében vannak még visszatérők, a sérüléséből felépült Korhut Mihály az olasz szakember szerint megoldást jelenthet balhátvéd poszton, ahol mindeddig általában jobblábas játékosoknak kellett szerepelniük. A tréner hosszasan dicsérte Böde Dánielt, aki szerinte nem a legtechnikásabb játékos ugyan, de lenyűgöző a hozzáállása, amely példaértékű lehet minden egyes futballista előtt. A tréner példaként egy olyan bajnokit hozott fel, ahol Böde csak csere volt, és a pálya szélén az első perctől fogva kőkeményen melegített, majd az utolsó húsz percre olyan hévvel vetette magát a küzdelembe, amely lenyűgözte Rossit.



A kapitány ezúttal nem számít az Egyesült Államokban légióskodókra. Kifejtette, Németh Krisztián mostanában kevesebb lehetőséget kapott, míg Sallói Dániel ugyan kiváló formában játszik hétről-hétre, de vasárnap mérkőzésük van, így csak kedden csatlakozna a kerethez, a hosszú utazás és az időeltolódás miatt pedig nem tudna olyan edzésmunkát végezni, amivel számítani lehetne rá a Nemzetek Ligája-összecsapásokon.



A kapitány kiemelte, több fiatal játékost - mint például Szoboszlai Dominik - figyelnek, nekik azonban először a saját klubjukban, valamint a korosztályos válogatottakban kell folyamatosan olyan teljesítményt nyújtaniuk, amellyel kiérdemelhetik a felnőtt meghívót. A kapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy egy-egy fiatal játékos idő előtti debütálása hátrányt jelenthet az adott játékosnak és a csapatnak is, vagyis ebben a kérdésben nagyon átgondoltan kell dönteni.



Rossi a jövő márciusban kezdődő Európa-bajnoki selejtezőkkel kapcsolatban elmondta, addig nem lehet jósolni, amíg nincs meg a sorsolás. Hozzátette, szükség van a szerencsére is ahhoz, hogy olyan csoportba kerüljön a válogatott, amelyből eséllyel vághat neki a kvalifikációnak.