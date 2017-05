Bodonyi Dóra és Balla Virág aranyérmes a kajak-kenu világkupán

A hazai szövetség beszámolója szerint Bodonyi óriási fölénnyel nyerte meg a női K-1 1000 méter fináléját.



"A tegnapi ötszáz nem nagyon ment, nehéz volt összeszedni magam. Kicsit dacból is jöttem ma az ezer méterre. Végig vezettem, próbáltam így is a saját pályámat jönni, amit gyakorolni szoktam, hiszen főleg edzeni vagyok itt. Örülök az időnek, jók az alapok, valahogy az 500-ra is ezt kellene átmentenem" - mondta a szolnoki versenyző.



C-1 500 méteren Balla hasonló nagy fölénnyel nyert, mögötte a jövő heti, szegedi világkupaverseny egyik kampányarca, Devecseriné Takács Kincső lett a második.



"Nagyon reménykedtem, hogy csillapodni fog a szél mára, szerencsére jobb körülmények lettek, és meg tudtam azt csinálni, amit edzéseken begyakoroltunk. Izgultam nagyon, de bíztam benne, hogy Kincsővel megcsípjük az első két helyet" - nyilatkozott Balla Virág, aki 2015-ben a duisburgi világkupán már megnyerte ezt a versenyszámot.



Ami a további magyar dobogós helyeket illeti: Tóth Dávid és Kulifai Tamás K-2 1000 méteren, míg a háromszoros ötkarikás bajnok Kammerer Zoltán Bárdfalvi Márkkal alkotott új párosa K-2 500 méteren lett második, mindkét egységet egy-egy ukrán hajó előzte meg. A bronzérmet - nagy hajrával - a négyesben kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztina szerezte K-1 500 méteren.



A többi magyar döntős egység közül Pauman Dániel K-1 1000 méteren, a Sarudi Pál, Fekete Ádám páros C-2 1000 méteren lett negyedik, míg Vidákovich Antal és Györgyjakab Máté ötödikként zárt K-2 500 méteren. K-2 1000 méteren Petró Erik és Mayer Keán, C-1 1000 méteren pedig Kiss Balázs lett hetedik, s Varga Buda (K-1 1000 m) révén egy nyolcadik hely is jutott a csapatnak.



A többi döntőt vasárnap rendezik, összesen 22 versenyző képviseli a magyar színeket a portugáliai viadalon.