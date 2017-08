Audi-ETO - Jól halad Grimsbö gyógyulása

Kari Aalvik Grimsbö várhatóan már a szezon első meccsein is ünnepelhet a védései után.

A norvég kapus még májusban, a Buducnost Podgorica elleni Bajnokok Ligája-elődöntőn egy rossz mozdulatot követően sérült meg. A döntőre végül vissza tudott térni, remekül védett, oroszlánrészt vállalt a klub harmadik BL-sikeréből.

Mihamarabbi felépülése érdekében azonban még a szezon vége előtt megműtötte dr. Balogh Péter, a zöld-fehérek orvosa, aki nem sokkal utána elmondta lapunknak: a norvég kapus otthon végzi a rehabilitációt az ETO szakembereinek iránymutatása mellett, s a tervek szerint augusztus végére lesz teljes értékű játékos. Grimsbőnek egyébként nem volt új keletű a sérülése, korábban, a norvég válogatottnál már műteni kellett a térdét.Több szurkoló is aggódását fejezte ki, miért nem látni a spanyolországi edzőtáborban készült képeken a kapust, többen azt rebesgették, hogy fél évet is igénybe vehet a hálóőr gyógyulása.Az Audi-ETO elnöke, dr. Bartha Csaba a klub honlapján nyugtatta meg az aggódó drukkereket, hogy nincs szó hat hónap felépülésről, ahogyan azt a csapatorvos még májusban elmondta, a hónap végére egészséges lesz a norvég kapus.„Szurkolóink különböző közösségi fórumokon folyamatosan érdeklődnek Kari sérülésével és lábadozásával kapcsolatban. Jogos aggodalmukra válaszul jó hírekkel szolgálhatunk, hiszen rehabilitációja remekül halad. Hálóőrünk korábban is bajlódott már térdproblémákkal, kétszer is átesett térdműtéten. A szezon végén Győrben megkezdte, majd hazai környezetében folytatta a rehabilitációt. Jelenleg – míg társai Spanyolországban készülnek az új szezonra – a norvég olimpiai csapat rehabilitációs és fizioterapeuta-csapatával dolgozik. A szakemberek heti rendszerességgel teszteknek vetik alá, melyek eredményeiről folyamatosan tájékoztatnak bennünket. Gyógyulása jó ütemben halad, így nyugodtak vagyunk afelől, hogy jó kezekben van. Augusztus második hetében már Győrben üdvözölhetjük Karit, aki megkezdheti a speciális kapusfelkészülést. Előreláthatólag augusztus végén-szeptember elején már gyógyultan, teljes értékű játékosként csatlakozik a kerethez" – nyilatkozta a klubvezető.