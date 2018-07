A Royal Air Force is szurkol az angoloknak - videó

"It's coming home" - azaz hazatér. Angliában tulajdonképpen ezzel kel és fekszik mindenki, látván az angol együttes menetelését a világbajnokságon, újra jeligévé vált a korábbi sláger, amelynek mostanra már külön Facebook-oldalt is készítettek. Legutóbb azt töltötték fel, hogy a Royal Air Force az égre rajzolja a mondatot - mondjuk nem a legügyesebb munka, de kétségtelen, hogy jól mutat.







Ha még nem hallotta volna, itt megteheti. A ma esti Anglia-Horvátország meccsen is bizonyára felcsendül párszor...