Utazás a kották világába - Zenetörténet és design egy kiállításon Sopronban

A két háború közötti különleges kottacímlapokat a Bősze Ádám Zenei Antikvárium ajánlotta fel. A kiállítás a Pro Kultúra Sopron Kht., a Bősze Ádám Zenei Antikvárium és a Magyar Formatervezési Tanács együttműködésében jött létre, a két szervezet összefogásában valósul meg majd idén október 5-19. között az 5. Design Hét Sopron programsorozat.Kivételesen érdekes kiállítás érkezik július elején a hűség városába, amely nem csak zenei utazásra hívja a közönséget, hanem bemutatja, a kottacímlapok miként tükrözik egy kor vizuális stílusjegyeit. Izgalmas látni, hogy a különböző zeneműkiadók miként hívták fel a figyelmet a különböző korok és stílusok világára. A július 15-ig látható tárlaton rajzolt illusztrációkkal díszített német nyelvű fedőlappal és számtalan grafikai különlegességgel is találkozhatunk.A 2016-ban a Design Hét Budapest alatt először bemutatott tárlat kurátora Vargha Balázs volt.– A zenei élmény megosztásának örök szándéka időről–időre felveti a hang jelekké, fizikai (vagy éppen digitális) valósággá alakításának igényét. A tárgyiasulás a legváltozatosabb formákban történik, mindig az adott kor igényeinek és technikai adottságainak megfelelően. Egy valami állandó: az így születő tárgy – legyen akár CD, LP vagy kottafüzet – immár láthatóvá is válva, kommunikál a környezetével. Ennek módja, karaktere az, ami a korra igazán jellemzővé teszi. A címlapok grafikáit nézve, rejtett tartalmak felfedezése, a rájuk rakódott kulturális és történeti rétegek visszafejtése közben újra megszólalnak bennünk a letűnt korok „mp3-file-jai" – fogalmazott a tárlat kapcsán Vargha Balázs.A tárlat anyagát Bősze Ádám, a Bartók Rádió műsorvezetője ajánlotta fel, aki saját antikváriumában 2004 óta foglalkozik zenei témájú könyvek, kéziratok illetve kották felkutatásával. Jóny Ivánnénak köszönhetően pedig a látogatók megismerkedhetnek a kottakészítés eszközeivel is.– A kotta komplexitásában is az egyik legszerethetőbb dokumentum: tartalmaz fülbemászó vagy taszító muzsikát, szöveget, furcsa jeleket, címlapján grafikát – mondta Bősze Ádám a gyűjteményéről.Sopron 2014-ben csatlakozott a Design Hét programsorozathoz. A nagy sikerű kezdeményezés részeként az elmúlt évben 15 programot kínáltak Sopronban a formatervezéstől az építészetig. Az idei évben tovább bővül a paletta a helyi vállalkozások széleskörű bevonásával és a várost érintő legfontosabb urbanisztikai projektekkel.