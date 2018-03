Újdonságokkal nyit az 50 éves Familypark St. Margarethenben

Ami öt évtizeddel ezelőtt egy kis meseerdőnek indult, az mára Ausztria keleti felének legkedveltebb családi kirándulóhelye lett. A Fertő tavi régióban található családi szabadidőparkba végül is minden évben több mint 600.000 vendég látogat el. A Soprontól mindössze 20 percnyi autóútra található tematikus parkot már a magyar családok is felfedezték maguknak.A Fertőmelléki-dombság (Ruster Hügelland) szívében, St. Margarethenben található Familypark 145.000 négyzetméteren kínál különféle mozgó attrakciókat, mászó- és tematikus élményeket, csúszdákat, egy állatsimogatót és egy meseerdőt.2018 igazán különleges év a Familypark számára. A szabadidőpark idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A St. Margarethen közelében található erdős területen Erwin Müller, a jelenlegi tulajdonos édesapja 1968-ban nyitotta meg a meseerdőt. Kőfaragóként itt állította ki saját készítésű kőfiguráit. Ezzel egy teljesen új kirándulóhely jött létre a régióban, illetve ezzel megtörtént Ausztria legnagyobb szabadidőparkjának az alapkőletétele is.A jubileumi évben két új, igazán különleges mozgó attrakció is várja a látogatókat.Látogassatok el a Falusi gazdaságban található új Hegyi falunkba (Bergdorf) és bizonyítsátok bátorságotok az Alpesi jódli (Almjodler) kipróbálásával. Itt 8 méteres magasságból, szabadesésben zuhanhattok a mélybe. Elég ok a jódlizáshoz!Igazán különleges élményeket tartogat a Meseerdő (Märchenwald) és a Kalandvár (Erlebnisburg) között található nosztalgikus Mesekörhinta (Märchenkarussell). Pattanj fel az egyik csodaszép állatfigurára vagy tegyél néhány kört a szelíden ringó és forgó kabinok egyikében! A vidám családi kikapcsolódás garantált.Az 50 éves évforduló alkalmából a Familypark történelmi központja is megújul. Hófehérke, Max & Moritz és a többi mesefigura is örül a megszépült otthonuknak. Látogassatok el az újjávarázsolt Meseerdőbe, ahol felelevenednek a gyermekkori álmok.A 2018-as szezon során két új gasztronómiai egység is megnyitja majd kapuit. A Pékműhelyben (Backstube) az édesszájúak találhatják meg ke dvenc finomságaikat, a kínálat a frissen készült gofritól a túrófánkig terjed.A 2017-es év sikerén felbuzdulva 2018-ban a Gyümölcslébár kínálatát is tovább bővítjük. Különféle smoothie-k is felkerülnek az itallapra.