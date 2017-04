Soproni MSZP és soproni Fidesz - Hírérték nélkül: offshorozik és egymásra mutogat a két párt a városban

MSZP: Sopronba is begyűrűző botrányok



Egészen elképesztő amit a Fidesz és a kormány művel ma Magyarországon. Most éppen az ország egyik legjobb egyetemét akarják tönkre tenni, de Sopronba is jut az országos ámokfutásból – nyilatkozta Biczi László, az MSZP önkormányzati képviselője. – Kópházán felmarják az egy éve felújított főutat, újra hónapokra ellehetetlenítve ezzel a város be- és kivezető főútját. Most derült ki az is, hogy a többségi városi tulajdonban lévő vízmű, a Fidesz köreihez tartozó offshore hátterű céggel végezteti számlázási rendszereinek hitele sítését, ellenőrzését. Ez a mindent lenyúlni igyekvő Fidesz bűne, aki addig módosítgatja a szabályokat, hogy csak a hozzá köthető cégek nyerhessenek. És akkor megérkezik Csepreghy Nándor miniszterhelyettes és végtelen cinizmussal bejelenti, hogy sosem voltunk ilyen közel az M85-ös Sopron-Csorna közötti megépítéséhez. Ez a kormány, maga Lázár János, de Firtl Mátyás és Fodor Tamás is megígérték a választások előtt, hogy 2018. március 15-én átadják a gyorsforgalmi szakaszt. Ebből semmi nem lesz – zárta a politikus.



Fidesz: Az MSZP terel



Sopron. – Különösen abszurd, hogy azok határidőznek, akik a közgyűlési és a bizottsági „határidőket", normákat nem tartják be, nem vesznek részt a közgyűlési és a bizottsági munkában, pedig a pénzt felveszik. Ebben a ciklusban Kalmár István 57 bizottsági ülésen és 18 közgyűlésen, illetve rendkívüli ülésen nem vett részt, míg Biczi László 59 bizottsági ülésről, 15 közgyűlésről és rendkívüli ülésről hiányzott – reagált az MSZP sajtótájékoztatójára Barcza Attila, a Fidesz soproni elnöke.



– A szocialista hazudozás dacára a Fidesz megépíti a soproniaknak az M85-ös autópályát, miközben az MSZP úgy kötekedik, hogy nyolc éves kormányzásuk alatt csak beszéltek az autópályáról terv és bármilyen vállalás nélkül. Ők is tudják, hogy nyolc év elpocsékolt idő az ő történelmi bűnük. Hibájuk leplezésére most mindenféle dátumokkal terelnek, mert ők is tudják, hogy korszakos fejlesztést hajt végre a kormányzat a 60 km-es autópálya-szakasz megépítésével, amihez nekik érdemben közük se volt – zárta Barcza Attila.