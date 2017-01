Sopronban is az ingyenes tömegközlekedés mellett kampányol az MSZP szmogriadó esetén

Illusztráció

Az ország több városában is szmogriadót rendeltek el. Az Országos Közegészségügyi Központ adatai alapján Sopronban veszélyes a levegőminőség - írta közleményében Biczi László, önkormányzati képviselő (MSZP).A képviselő úgy fogalmazott, "városunk azért is kerülhetett ilyen helyzetbe, mert méretéhez, kiterjedéséhez képest rendkívül nagy a gépjárműforgalom. További gond, hogy a tervezett, 2018 március 15-re megígért elkerülő út építése, finoman szólva is csúszik, így a környező településekről Ausztriába igyekvő ingázók nagy száma is a városunkon megy keresztül. Természetesen a nyirkos, szélcsendes időjárás sem kedvez a tisztulásnak, de ebben a helyzetben a városvezetésnek kötelessége lenne minden tőle telhetőt megtennie, hogy csökkentse a légszennyezést."Vannak erre máshol jó példák, ezekből tanulhatunk mi is - tette hozzá a politikus."Szegeden Botka Lászlóék ingyenessé tették a tömegközlekedést, amíg érvényben van a szmogriadó.Javasoljuk a soproni városvezetésnek is, tegyék lehetővé, hogy egy szmogriadó esetén Sopronban is ingyenesen lehessen használni a helyi járatú buszokat. Ez természetesen némi pénzbe kerül, de ez legalább hasznos célra menne" - közölte Biczi László.