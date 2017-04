Sikeres volt a PANORÁMARATON 2017 Sopronban - fotók

Iski Richárd új erdei tájékozódási feladatot tűzött ki a gyerekek számára, nagyon élvezték. A városhoz közelebbi 8, 14 és 28 km-es útvonalakat szorgalmasan rótta az összesen több mint 200 túrázón kívül két nagyobb iskolai csoport is. Minden korábbinál népszerűbb volt a határ mentét is érintő távoli, 36 km-es útvonal. Embert próbáló szintkülönbségeivel 32 elszánt túrázó küzdött meg, jó tempóban. Köztük volt egy osztrák csoport is és elragadtatással számoltak be a látottak szépségeiről.Sajnos minden évben akadnak „okos" és „tudatos" kirándulók, akik letépik, sőt, áthelyezik az útvonaljelzéseinket. Sok útvonaltévesztést okoztak ezzel.

Lederer György munkáját dicsérték a futók: 62-en nagyon jó hangulatú versenyen vehettek részt. Csuka Zsolt mellett Verebélyi Zsolt segített, aki az időmérést végezte korszerű technikával. A versenyben 14 km-en Riba Katalin és ismét Koch Ágoston, 28 km-en Németh Nóra és Czencz Péter, 42 km-en Szenzenstein Rita, illetve Fehér István győzött a civil kategóriában.Idén külön rendvédelmi kategóriát is hirdettünk. A győztesek: 14 km-en Hammel Terézia és Nagy Tamás, 42 km-en Nagy Viktor.Hegyi Péter