Sarród, Fertőújlak, Nyárliget - Ezer fő alatt és fölött mások a lehetőségek

Ami az egy települési önkormányzatot jelentő Sarród, Fertőújlak, Nyárliget lélekszámát illeti, Papp Gyula sarródi polgármester örül és bosszankodik egyszerre. – A legutóbbi választáskor Sarród, Fertőújlak és Nyárliget összlakossága 996 fő volt, emiatt csak négy képviselő plusz egy polgármester alkotja a közös községvezetést.



Ha ezer fölötti lett volna a lélekszám, hat képviselőnk lenne – mondja a polgármester. – De amikor az Integrált Közösségi Tér pályázatra összeállítottuk támogatási kérelmünket, hogy bővítsük és fejlesszük a sarródi művelődési házat, akkor a statisztikai hivatal jelentése szerint már 1013 volt az állandó bejelentett lakosok száma. Így végül nem is indulhattunk az ezer lakos alatti települések számára kiírt pályázaton. Csak egy másik forrásra adhattuk be az igényünket, szűkített tartalommal: a bővítésről lemondtunk az energetikai korszerűsítés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés javára. Pedig az aktív, legalább ötventagú nyugdíjasklubunk számára szerettünk volna a művelődési ház melletti két, nagy méretű garázsból közösségi teret létrehozni.



A nyárligeti egyházközséggel közösen benyújtott pályázat így is ötvenmillió forintos beruházásokat jelent siker esetén, a huszonöt százalékos önerő már rendelkezésre áll. A sarródi mellett a fertőújlaki kultúrházat is korszerűsítenék, hogy az ottani közösségi életnek igényes színteret biztosítsanak; továbbá a nyárligeti templom födém-hőszigetelése, tetőzetcseréje szintén megoldásra váró feladat. Megjegyzendő, hogy Nyárligeten mindössze háromszázan laknak, viszont két helyi zenekar fellépése színesíti a programokat.



– Tavaly kétszer nyertünk több mint tízmilliós nagyságrendekben BM-pályázatokat – folytatta Papp Gyula polgármester. – Az egyikből Fertőújlakon 350 méter, Sarródon 750 méter hosszan járdaépítéshez fogunk, a munkák napokon belül elkezdődnek. A másikból a nyárligeti csatornázás első üteme valósul meg az idén. Reméljük, hogy a nyárligeti egészségház-pályázatunk 25 milliós költsége és a sarródi faluközponttól a Kócsagvárig terjedő útszakasz szegélyezése, új aszfaltrétege és kerékpárút-felfestésének 70 millió forintos beruházása is zöld jelzést kap a döntéshozóktól – mondta derűlátóan Papp Gyula.