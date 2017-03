Rövidül a vonatok menetideje Nezsider és Fertőszentmiklós között

Határon átnyúló osztrák-magyar vasúthálózati és közúti infrastruktúrafejlesztésről szóló koncepciót mutatottak be a burgenlandi Pándorfaluban (Parndorf) szerdán.



A CrossBorder Rail projekt 12,7 millió eurós beruházásból valósul meg. Ennek köszönhetően rövidülnek majd a menetidők, javul a közlekedés biztonsága és szépülnek a megállóhelyek a Nezsider (Neusiedl am See), Pomogy (Pamhagen) és Fertőszentmiklós közötti, határon átnyúló vasútvonalon. Hat új közúti kapcsolat is épül az osztrák-magyar határ mentén.



Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Nezsider és Fertőszentmiklós közötti vasúti útvonalon hamarosan konkrét munkálatokról is beszámolhatnak, valamint előkészítési fázisban van a Felsőőr (Oberwart) és Szombathely, valamint a Jennersdorf és Szentgotthárd közötti vasúti kapcsolat. Két, legkésőbb 2022-ig megvalósuló autópálya összeköttetésen is dolgoznak, egyrészt a Sopron felől Ausztriába tartó autópálya szakaszon, másrészt a leendő M8-as autópálya Rábafüzesi határcsatlakozásának kiépítésén.



"Közvetlenül a határ menti falvakban élők számára pedig talán a legfontosabb, hogy hamarosan megkezdődhet hat kisléptékű közúti kapcsolat kivitelezése" - emelte ki.



A fejlesztési projekt ismertető anyagából kiderül, hogy a Szentpéterfa és Nagysároslak (Moschendorf), Kőszeg és Rőtfalva (Rattersdorf), Zsíra és Locsmánd (Lutzmannsburg), Fertőrákos, Sopronpuszta és Szentmargitbánya (Sankt Margarethen), Várbalog, Albertkázmérpuszta és Féltorony (Halbturn), valamint Rajka és Németjárfalu (Deutsch Jahrndorf) települések közötti utak felújításával segítik a határ menti települések jobb összekapcsolását.



Magyar Levente a fejlesztés bemutatását követően a burgenlandi-magyar együttműködés gördülékenységéről és magas színvonaláról beszélt, egyúttal kiemelte, hogy Hans Niessl, Burgenland tartományfőnöke soha nem hagyta, hogy a kétoldalú kapcsolatokban felmerülő nehézségek rányomják bélyegüket a közös munkára. Az államtitkár az MTI-nek adott interjújában kiemelte: a korábbi vitákat el tudták választani az együttműködés egyéb területeiről, így a közlekedésfejlesztésben töretlenül folyt a közös munka.



Hans Niessl Európában egyedülállóan sikeres régiós kezdeményezésnek nevezte az együttműködést, egyúttal megköszönte a magyar kormány támogatását. A tartományi vezető tájékoztatása szerint megvalósíthatósági tanulmány készül a Szentgotthárd és a dél-burgenlandi Gyanafalva (Jennersdorf) közötti vasúti fejlesztésről, és a tervek szerint az év második felében a határon átnyúló projektet Brüsszelben is bemutatják majd.



A projekt a Neusiedler Seebahn osztrák vasúttársasággal és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-vel (GYSEV Zrt.) közösen valósul meg. A GYSEV Zrt. vezérigazgatója, Kövesdi Szilárd a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a fejlesztéskor kerékpártolókat építenek, utastájékoztató rendszert és a peronok térvilágítását valósítják meg, növelik a vasúti átjárók biztonságát, valamint a vonatok menetsebességét, amelynek eredményeképpen a Fertőszentmiklós és Nezsider vasútvonalon tíz perccel csökken majd a menetidő.