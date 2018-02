Rendhagyó Ármány és szerelem - Papp Gyula és Demjén Ferenc dalai a soproni színpadon - Fotók

A különleges előadás keretében Schiller népszerű drámájának jelenetei villannak fel egy színházi főpróba keretében. Sárdy Barbara történetéhez Papp Gyula zeneszerző blues, rock, funky, pop és rap stílusban írt dalokat, melyeknek szövegét Demjén Ferenc szerezte.Alkotók a darabról:DEMJÉN FERENC:

Az igazán jó művek több igazságot tárgyalnak, s ha jobban megnézzük a hőseiket, nekik is mindig megtaláljuk az igazságaikat. Egy rengeteget játszott világirodalmi klasszikus darabról van szó, a szereplők, figurák lelkét, érzelmeit szerettem volna ábrázolni, s azon keresztül elmesélni a történetet. Ez volt annak idején ez első ilyen jellegű munkám

– mondta Demjén Ferenc, aki az Ármány & szerelem című rockzenés játéknak a dalszövegírója.A Kossuth-díjas Demjén Ferenc 20 évvel ezelőtt jó barátainak, Papp Gyulának és Sárdy Barbarának a kérésére írt dalszövegeket az Ármány és szerelem színházi darabhoz. Elmondta: ilyen jellegű vállalkozásban előtte még soha nem vett részt.A szereplők gondolatait, viszonyrendszerét, érzelmi változásait, egymással való kapcsolataikat sűrítette bele a szövegekbe. Így gyakorlatilag ez több lélekkel való azonosulást, empátiát, beleélő képességet kívánt és igényelt tőle. No, és persze azt, hogy mindezt három-négyperces számokba sűrítse. Először készültek el a szövegek, s azokat több stílusban zenésítette meg Papp Gyula aki egykoron P.Mobil, a Dinamit, a Mini és a Skorpió tagja is volt. Az előadáshoz 21 dal született.Demjén Ferenc a mai napig nem számítógéppel ír, hanem ceruzával, és radírral javít. Nem tartja magát írónak, annak örül, ha a szövegei hatni tudnak több korosztályra is. Akad téma, ötlet, amelyik gyorsan jön számára, máskor sokáig kavarog benne egy-egy élmény, hangulat éjszakánként vagy séta közben, s megfeszül a lelke. Ilyenkor sok időt követel tőle egy adott dal megszületése.Így vált a 71 esztendős Demjén Ferenc a magyar könnyűzenei élet meghatározó, kiemelkedő, ikonikus személyiségévé. A Számum, Dogs, Liversing, Meteor, Sakk-Matt, Tűzkerék, Bergendy, V’Moto-Rock,együttesben énekelt, basszusgitározott, zenét szerzett, szövegeket írt. Előadóként, szerzőként olyan nagy slágerek forrtak össze a nevével az elmúlt évtizedekben, mint a Jöjj vissza, vándor, a Darabokra törted a szívem, a Mindig ugyanúgy, a Fújom a dalt, az Iskolatáska, a Most kell eldöntenem, a Várj, míg felkel majd a nap, a Sajtból van a Hold, az El kell hogy engedj, a Fekszem az ágyon, a Gyertyák, a Szerelemvonat, a Hogyan tudnék élni nélküled, a Szabadság vándorai, a Mikor elindul a vonat, a Kell még egy szó. Demjén Ferencet a nézőkkel összekötik a dalok. Ebből bőven akad a pályafutása során, szerzeményei száma eléri a hatszázat.A népszerű, legendás zenész tervei szerint ott lesz a most készülő soproni darabjuk premierjén és kíváncsian várja, hogy a közönség mit szól majd az előadáshoz.SÁRDY BARBARA ÉS PAPP GYULA:

A szerelem nem járhat féltékenység nélkül. Az ármánykodás pedig az emberben rejlő született tulajdonság, amely jelen esetben meggátolhatja az érzelmek kiteljesedését egy hierachikus, rangokra épülő társadalomban. Mi ebben a színház a színházban játékban mindezt egy társulat életén keresztül szeretnénk bemutatni

– mondta Sárdy Barbara, aki az Ármány & szerelem című rockzenés játéknak a szövegírója.Sárdy Barbara hozzátette: formabontó, összetett előadásra készülnek abból a szempontból, hogy nem az Ármány és szerelem című művet láthatják a nézők, a dráma cselekményét a dalok, azoknak szövegei hordozzák. Közben pedig bepillantást nyerhetünk egy vidéki társulat életébe, mi történik a lelkükben, kapcsolataikban, míg színpadra kerül egy előadás. Így a közönség egyszerre kap színházi- és koncert élményt, zenekarral és vokállal.Igaz, hogy a dalok húsz évvel ezelőtt íródtak, ám a most készülő produkció ősbemutatónak számít, hiszen egy teljesen új helyzetbe és szövegvilágba kerülnek a számok. Sőt, alkalmat biztosítanak arra, hogy a színészek ötletei, gondolatai is megjelenhessenek az előadásban. A dramaturg Katona Imre.Papp Gyula a magyar rockzenei élet legendás billentyűse, aki egykoron P.Mobil, a Dinamit, a Mini és a Skorpió tagja is volt, az előadáshoz született 21 dalt zenésítette meg, mégpedig több műfajban. Így hallhatnak a nézők pop, rock, blues, funky, jazz stílusú dalokat, sőt, menüettet is az Ármány & szerelem produkcióban.Papp Gyula legalább százharminc lemez közreműködésében vett részt szerzőként vagy alkotóként gazdag pályafutása alatt. Az ember tragédiájából írt darabjával, benevezett egy nemzetközi dalszerző versenyre, amelynek zsűrijében ott ült John Mayall, Jerry Lee Lewis, Joe Satriani. A tizenötezer induló közül a 14. helyen végzett annak idején.

A kilencvenes évek végén Mikó Istvánnal közös műsorunk után ültünk Hegykőn egy étteremben és ő mondta azt, tudod, mit kellene neked megzenésíteni? Az Ármány és szerelmet. Felhívtam jó barátomat, Demjén Ferencet, akit én az ország legjobb szövegírójának és zenészének tartok, hogy mit szólna egy ilyen közös munkához. Elmentünk hozzá Barbarával Dióspusztára, átbeszéltünk mindent, s ő gyakorlatilag négy hónap alatt megírta a szövegeket.



Schiller 23 évesen vetette papírra ezt a remekművet, zseniális szerző alkotása ez, amely az emberi gyengeségeket, cselszövéseket, intrikákat, társadalmi viszonyokat, elvárásokat, a férfi-nő kapcsolatát örök érvényűen tárja elénk. Mai történet is lehetne a darab, hiszen az ember nem változik.



"Rózsi" olyan zseniális szövegeket írt, hogy a jellemekre sokszínűen lehetett zenéket szerezni. Kifejezetten törekedtem arra, hogy több műfajban meséljük el a történetet, adták magukat a figurák, a helyzetek, a mű cselekményvonala, de a hangszerelésben egységes hangzásvilágra törekedtünk.

A rockos vonal azért irányadó marad, hiszen rockzenés műként adja elő majd a társulat ezt a drámát, s azért a műfaj meghatározta az életemet is. Ennyire azért nem szeretnék kibújni a bőrömből

- hangsúlyozta Papp Gyula.A soproni produkció dalai a premierre cédén is megjelennek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.PATAKI ANDRÁS, RENDEZŐ:Pataki András rendező a sajtónapon elmondta, hogy a zenés évadban egy rendhagyó jellegű kortárs ősbemutatót láthatnak a soproni nézők. Olyan érdekességgel, hogy nem Friedrich Schiller klasszikus művét viszik színpadra, hanem egy társulat életét bemutatva tekintheti meg a közönség, miként készül a főpróbahéten egy vidéki színház az Ármány & szerelem rockopera előadására. Csak a dalok hordozzák a történetet. Hozzáfűzte: a közönség szeret a kulisszák mögé bepillantani, ez tapasztalható a színházi nyílt napokon, s készültek ilyen jellegű előadások, tévésorozatok is. Ők most olyan európai, magyar színházi jelenségekről is beszélnek, érintik azokat, amelyek az intézményi működés, az emberi viszonyok, kapcsolatok bemutatása mellett egyetemesek, jelen idejűek lehetnek bármilyen társulat életében.DEMCSÁK OTTÓ, KOREOGRÁFUS

Ebben a társulatban, akiket játsszunk és amilyenek mi vagyunk, a színészek énekelnek, táncolnak, prózát mondanak és mindenki számára ott a mérce. Több stílusban, sokszínűen, de egységben kell maradnunk a koreográfiák közben is. Ezt nevezhetjük a komfortzónánkból való kilépésnek, kihívásnak, de hívhatjuk alázatos munkának, szolgálatnak, amely szerintem nagyon jó, európai szintű gyümölcsöt terem

- mondta Demcsák Ottó, aki a mozgásvilágát alakította ki az Ármány & szerelem című rockzenés játékban.A Sopron Balett tagjai és társulat ismét a már tőlük és Demcsák Ottótól megszokott fúziós alapokra helyezett koreográfiákkal lepik meg a közönséget ebben az előadásban.

A táncok összekötő szövetanyagai ennek az előadásnak. Erősnek, látványosnak és tartalmat hordozónak, alátámasztónak kell lenniük.Rap, menüett, pop, rock, blues, funky stílusú dalok váltakoznak a produkcióban, ehhez kerestünk olyan hangulatú, sokszínű, de egységes képet sugalló mozgásanyagot, táncos betéteket, amelyek illeszkednek egy készülő zenés darabba, de megmutatják a szereplők egyéniségeit is. Az előadás a főpróba héten ábrázolja egy mű színre vitelét, így a közönség kész koreográfiákat lát a dalokhoz, de azért csiszolni mindig lehet mindenen egy ilyen munkafolyamatban. Ezt is megmutatjuk majd.

A produkcióban színpadra lép Papp Attila, Füredi Nikolett, Szomor György, Békefi Viktória, Ács Tamás, Savanyu Gergely, Szőcs Erika, Kósa Zsolt, Molnár Anikó, Simon Andrea, Szalai Dóra, Both Gréta, Szlúka Brigitta, Galkó Balázs, Major Zsolt, Pomezanski György.Az előadásban szerepelnek a Sopron Balett tagjai, zenekar és vokalisták is.A koreográfus Demcsák Ottó, a jelmeztervező Szélyes Andrea, a díszlettervező Pataki András, a dramaturg Katona Imre.